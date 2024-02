Il parlamentare comunista israeliano che la destra ha cercato di far decadere dal parlamento perchè si oppone al genocidio

UN COMUNISTA ISRAELIANO

Lui è עופר כסיף Ofer Cassif عوفر كسيف, parlamentare comunista israeliano che la destra ha cercato di far decadere dal parlamento perchè si oppone al genocidio in corso a #Gaza. Non ci sono riusciti per un soffio.

“La persecuzione politica degli oppositori della guerra, e di Kness Kasif tra loro, è la realizzazione definitiva del colpo di stato politico. Questa volta l’esperimento è fallito, ma fino alla caduta del governo – il pericolo è ancora qui! Non sono riusciti a far tacere Kasif.”, commenta חד”ש Hadash, il Fronte Democratico per la Pace e l’Uguaglianza che è il movimento con cui il partito comunista israeliano si presenta alle elezioni.

Ofer è ebreo ma non sionista, anzi si dichiara antisionista. In un’intervista a Haaretz nel 2021 dichiarò: ” “Mi oppongo all’ideologia e alla pratica del sionismo … è un’ideologia e una pratica razzista che sposa la supremazia ebraica”. Nonostante il 7 ottobre abbia perso amici e compagni negli attacchi di Hamas, ha immediatamente denunciato la responsabilità del governo di Netanyahu che definisce apertamente “fascista” e responsabile di pogrom e pulizia etnica contro i palestinesi. Per questo è stato sospeso per 45 giorni dal parlamento.

Il 9 febbraio ha annunciato che si sarebbe unito in qualità di parlamentare israeliano alla causa intentata dal Sud Africa contro Israele alla Corte di Giustizia Internazionale dell’Aja: “Il mio dovere costituzionale è nei confronti della società israeliana e di tutti i suoi residenti, non nei confronti di un governo i cui membri e la sua coalizione chiedono la pulizia etnica e persino un vero e proprio genocidio”.

Attaccato da esponenti del governo che lo hanno definito traditore, Ofer Cassif ha così replicato:

“Coloro che feriscono il Paese e la gente sono quelli che hanno portato il Sudafrica a rivolgersi all’Aia, non io e i miei compagni. Non rinuncerò alla lotta per la nostra esistenza come società morale. Questo è il vero patriottismo, non le guerre di vendetta e gli appelli alla distruzione, non gli spargimenti di sangue inutili e non il sacrificio di civili e soldati in guerre inutili.”

In risposta a queste prese di posizione di Ofer, 85 membri del parlamento israeliano (su 120) hanno firmato una petizione per espellere Cassif dalla Knesset, accusandolo di tradimento. Il provvedimento è stato votato il 19 febbraio 2024, con Cassif che ha evitato per soli 5 voti l’espulsione. Sarebbe stato il primo caso nella storia di Israele.

Massimo rispetto per comunisti israeliani – ebrei e palestinesi – che tengono alti i principi internazionalisti, anticolonialisti e antirazzisti lavorano per la pace tra i due popoli.

Per saperne di più su Hadash: https://hadash.org.il/english/ e sul PC di Israele https://maki.org.il/en/

Maurizio Acerbo PRC UP