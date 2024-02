Osservatorio euromediterraneo per i diritti umani (Euro-Med): Israele usa il corridoio “sicuro” per uccidere palestinesi

“Israele trasforma il corridoio ‘sicuro’ verso il sud di Gaza in una trappola per uccidere i palestinesi affamati e sfollati con la forza “, ha avvertito l’Osservatorio euromediterraneo per i diritti umani (Euro-Med) in un report pubblicato, ieri.

Come documentato dall’organizzazione, citando fonti locali, domenica 25 febbraio, dopo aver costretto i civili a fuggire da Gaza City verso la zona di Al-Mawasi, nel sud dell’enclave palestinese, l’esercito israeliano ha ucciso gli stessi civili al checkpoint di Wadi Gaza al centro della Striscia di Gaza.

Le forze israeliane hanno ucciso 28 palestinesi mentre aspettavano i camion dei soccorsi in Al-Rashid Street, a sud-ovest di Gaza City.

“Molti sono rimasti sconcertati quando i carri armati israeliani sono apparsi e hanno aperto il fuoco sui civili, uccidendo 28 persone e ferendone circa altre 80”, si precisa nel rapporto dell’organizzazione per i diritti umani.

Euro-Med, che considera tali crimini come parte del genocidio di Israele contro gli abitanti della Striscia di Gaza, ha ribadito che Israele sta violando il diritto alla vita dei palestinesi.

Il gruppo per i diritti umani ha chiesto la formazione di un comitato investigativo internazionale indipendente che indaghi sugli attacchi militari israeliani alla Striscia di Gaza.

Secondo le autorità sanitarie dell’enclave costiera palestinese, gli attacchi israeliani hanno ucciso circa 29.700 palestinesi a Gaza dal 7 ottobre e ne hanno feriti altri 69.880.

La situazione dei diritti umani a Gaza è catastrofica; L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ieri, ha avvertito che la grave crisi della sicurezza alimentare nell’enclave palestinese assediata potrebbe portare a uno scenario di carestia.

