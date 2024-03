Benzina sul fuoco. Il capo del Pentagono: “Se l’Ucraina cade, la NATO si scontrerà con la Russia”

Se l’Ucraina perde nell’attuale conflitto, la NATO “si troverà in uno scontro con la Russia”, ha dichiarato, ieri, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin davanti alla Commissione per le Forze Armate della Camera.

“Se l’Ucraina cadesse di nuovo, [il presidente russo Vladimir] Putin non si fermerebbe lì” e attaccherebbe i paesi vicini, soprattutto quelli baltici, ha precisato Austin. “Francamente, se l’Ucraina cadesse, penso davvero che la NATO potrebbe affrontare la Russia “, ha ribadito.

Allo stesso modo, il capo del Pentagono ha esortato il Congresso americano a stanziare più fondi per Kiev, poiché ciò avvantaggerebbe Washington. “L’Ucraina è importante perché è importante innanzitutto per la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato Austin. “[È un] investimento: mentre forniamo risorse all’Ucraina, sostituiamo tali risorse con attrezzature più aggiornate presenti nel nostro inventario. Tutto questo fluisce attraverso fabbriche in diversi stati del paese. Ci sono miliardi di dollari investiti per espandere le nostre linee di produzione e aumentare la nostra capacità,” ha spiegato.

Chi è l’aggressore?

Da parte sua, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova si è affrettata a commentare le parole di Austin: “Si tratta di una minaccia diretta alla Russia o di un tentativo di trovare una scusa per [il presidente ucraino Vladimir] Zelenskyj? “Entrambe le varianti sono pazze. Ma ormai tutti vede chi è l’aggressore: Washington.”

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_capo_del_pentagono_se_lucraina_cade_la_nato_si_scontrer_con_la_russia/45289_53332/#google_vignette