Australia primo ministro e alte cariche politiche sono stati deferiti alla Corte penale internazionale (CPI) per sostegno ai crimini contro Gaza

In uno sviluppo legale senza precedenti, alti politici australiani, tra cui il primo ministro Anthony Albanese, sono stati deferiti alla Corte penale internazionale (CPI) per indagare se abbiano aiutato o sostenuto le azioni di Israele a Gaza.

Il deferimento, effettuato dallo studio legale Birchgrove Legal di Sydney per conto dei propri clienti, è la prima volta che leader politici australiani in servizio vengono formalmente deferiti alla Corte penale internazionale per indagini.

Il deferimento afferma che Albanese, il ministro degli Esteri Penny Wong, il leader dell’opposizione Peter Dutton e altri membri del governo hanno violato lo Statuto di Roma , il trattato del 1998 che ha istituito la Corte penale internazionale per indagare e perseguire accuse di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità.

