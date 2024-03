Medici di Cuba in soccorso dell’Honduras

Il copione è il solito.

Cuba, dove studiare è gratuito fino alla laurea, ha risposto alla richiesta di aiuto di un governo con presidente socialista (Honduras) inviando medici per cure gratuite alla popolazione.

Subito si oppone la casta dei medici locali, gli stessi che si rifiutano di operare in zone disagiate, a basso reddito, ad alto tasso di criminalità, scomode da raggiungere, ecc. ecc.

Contemporaneamente i media cubani con sede negli USA e della destra inondano il web affinché su google si trovi quasi esclusivamente la versione del Dipartimento di Stato di Washington.

Tutto ciò, prima che in Honduras, è già successo in Venezuela, in Brasile, in Nicaragua, in Bolivia, in Argentina, in Perù, dove i programmi sociali governativi di assistenza gratuita per le popolazioni venivano costantemente rifiutati e boicottati dalla maggioranza dei medici locali.

Pertanto i presidenti sono sempre ricorsi all’aiuto del governo cubano.

5 giorni fa, una brigata medica cubana, composta da 120 specialisti, è arrivata in Honduras con il proposito di rafforzare il sistema di salute pubblica in questa nazione centroamericana.

I medici sono stati ricevuti all’aeroporto Internazionale di Palmerola dal ministro hondureño delle Relazioni Esterne, Enrique Reina e dalla titolare del Salute Pubblica, Carla Paredes, che hanno pronunciato parole di benvenuto ai professionisti e di apprezzamento a Cuba.

Honduras e Cuba hanno firmato all’inizio di febbraio un accordo di cooperazione medica e, secondo le massime autorità del settore, i medici cubani saranno assunti dalla Segreteria di Pianificazione Strategica e assegnati in vari dipartimenti del paese.

Secondo le informazioni, l’accordo firmato avrà una durata di due anni e permetterà anche ai medici honduregni di specializzarsi a Cuba.

https://www.prensa-latina.cu/2024/02/27/en-honduras-brigada-medica-cubana-para-fortalecer-sistema-de-salud/

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana