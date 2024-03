L’ambasciatrice Elena Basile asfalta la propaganda occidentale su Ucraina, Palestina, e Brics. Contro i nostri interessi nazionali le classi dirigenti occidentali ci stanno gettando in una guerra contro Cina e Russia per il dominio americano sul mondo. Nonostante la realtà non faccia che sbugiardarli, i giornalisti italiani si comportano come i “cani da guardia” del potere, e organizzano spedizioni punitive mediatiche contro chiunque osi ribellarsi.

