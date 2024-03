Aggiornamenti dalla Palestina occupata

2373183057

Striscia di Gaza : Le brigata Al Qassam (Hamas) hanno annunciato di aver sganciato due bombe antipersonale contro raggruppamenti di soldati nemici a Beit Hanoun, nel nord della striscia. Oltre a ciò, continuano gli scontri nel quartiere di Al Zaytoun a Gaza City e nella cittadina di Hamad, nella zona di Khan Younis, dove sempre le brigate hanno tratto in un’imboscata 6 soldati Israeliani, eliminandoli tutti in un scontro a fuoco da distanza ravvicinata. In occasione del 54esimo anniversario dalla fondazione del DFLP, le donne combattenti delle brigate di resistenza nazionale hanno tenuto un’esercitazione militare. A seguito di una consegna aerea di aiuti fallita, in cui il paracadute non si è aperto, 5 martiri di cui 2 bambini sono ascesi nel nord della Striscia. L’esercito Israeliano ha nuovamente sparato sulla folla in fila per gli aiuti questa volta alla rotonda Kuwaiti a Gaza City. Tayseer Al Saqa, uno dei leader delle brigate dei martiri di Al Aqsa (Fatah) nella striscia, è asceso al martirio insieme a 10 membri della sua famiglia in seguito a un bombardamento aereo.

Cisgiordania : Nella notte tra il 7 e l’8 ci sono state operazioni della resistenza contro checkpoint Israeliani a Qalqilya e Nablus. Durante la giornata, membri della resistenza hanno portato a termine un’operazione nella cittadina di Homesh, tra Nablus e Jenin, dove hanno ferito 7 soldati di cui 2 gravemente. Successivamente, i gruppi di risposta rapida delle brigate dei martiri di Al Aqsa (Fatah) hanno annunciato una mobilitazione generale in tutti i governatorati della Cisgiordania. Nelle ore seguenti ci sono state 9 operazioni della resistenza dirette contro postazioni dell’esercito Israeliano, di cui 5 a Nablus.

Fronte Libanese : Oggi non è stato particolarmente attivo. Hezbollah ha comunque portato delle operazioni, dirette contro vari bersagli tra cui le colline Kfar Shuba, e postazioni dell’esercito Israeliano a Rahib e Jal Al Alam.

Fronte del Mar Rosso : Le forze armate Yemenite hanno eseguito un’operazione contro una nave nel golfo di Aden. Abdulmalik Al Houthi ha rilasciato un discorso e per il 22esimo venerdì consecutivo una folla oceanica di oltre un milione di persone si è riversata nelle strade di Sana’a in solidarietà con la Palestina.

La resistenza islamica in Iraq ha eseguito un’operazione diretta contro la base di informazione numero uno nel Golan siriano occupato settentrionale.

I familiari dei prigionieri detenuti dalla resistenza a Gaza hanno bloccato l’autostrada 1, che collega Tel Aviv a Gerusalemme, hanno bruciato degli pneumatici e si sono rinchiusi in delle gabbie per chiedere a Netanyahu di portare a termine un’accordo con la resistenza che preveda uno scambio di prigionieri. Abu Obeida, portavoce di Hamas, ha rilasciato un discorso, prima volta dal giorno 100 del diluvio di Al Aqsa. Un ritratto del 1914 di Arthur James Balfour, firmatario della dichiarazione di Balfour, è stato distrutto da un’attivista pro Palestina a Cambridge.

