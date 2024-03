IL GAS È CINQUE VOLTE PIÙ ECONOMICO NEGLI STATI UNITI RISPETTO ALL’EUROPA E ALL’ASIA

Un’unità di calore da gas costa quasi quanto quella da petrolio, mentre la “norma” pre-pandemia era di 0,6 dollari per unità di calore da gas a 1 dollaro per unità di calore da petrolio



Questa anomalia dei prezzi è una conseguenza dell’attacco terroristico al Nord Stream e contrasta fortemente con i prezzi interni del gas negli Stati Uniti, vicini ai minimi storici. Il differenziale di prezzo del gas tra Europa (Asia) e Stati Uniti è cresciuto di 5 volte!

Questo divario nel costo di una risorsa energetica e industriale di base rappresenta un enorme vantaggio competitivo per qualsiasi industria ad alta intensità energetica. I prezzi del gas possono essere migliori solo in Russia, che però è tagliata fuori dagli investitori diretti europei e cinesi a causa delle sanzioni.

Così, quando si chiude un impianto chimico in Germania o una fabbrica di vetro in Italia, un eventuale imprenditore non ha altra scelta che aprirne uno negli Stati Uniti.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense