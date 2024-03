ITALIA VIA LIBERA ALL’ACQUISTO DEI CARRI ARMATI LEOPARD 2A8

LA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HA DATO IL VIA LIBERA ALL’ACQUISTO DEI CARRI ARMATI TEDESCHI LEOPARD 2A8

Il piano d’acquisto dei Leopard 2A8 avrà una durata complessiva ipotizzata di 14 anni (fino al 2037) divisa in due fasi:

la prima (2024-2026) di sostanziale preparazione

la seconda (2027 – 2037) prevede l’acquisizione di 132 carri armati Leopard 2A8 132 in variante combat e 140 piattaforme corazzate in variante speciale (Genio, recupero, ecc.).

Il costo complessivo è stimato in 8 miliardi e 246 milioni di euro.

“L’acquisizione di mezzi già esistenti di produzione tedesca

– rileva Minardo (Presidente Commissione Difesa alla Camera)–

è chiaramente la soluzione più veloce e rispondente alle nostre esigenze.

Tutti i 272 mezzi corazzati, inclusi i 140 carri recupero ecc. verranno prodotti in Italia negli stabilimenti Leonardo diLa Spezia adottando numerosi sistemi elettronici di produzione nazionale coinvolgendo il CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara), Leonardo e ovviamente le due aziende tedesche responsabili per il carro da combattimento (Krauss Maffei Wegnman – KMW) e per i mezzi speciali (Rheinmetall).

Nell’esercito Italiano i carri armati Leopard 2A8 affiancheranno 90/125 tank Ariete C2: il relativo contratto, che prevede l’ammodernamento di 90 carri della versione C1 più altri 35 in opzione, è stato assegnato nell’agosto 2023.

N.B. Già, cosa dovrebbe fare uno Stato dove la crisi ha colpito la sanità, l’istruzione, l’agricoltura? Dove dovrebbe investire prima di tutto? Negli armamenti forse, così si creano nuovi posti di lavoro, dato che non se ne possono creare altrove! Così si assesta un bel colpo di grazia all’industria italiana, già colpevole di non essere abbastanza “green”. Se poi il popolo (finalmente) si ribella, tenere in casa una scorta di armi può sempre tornare utile!

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense