Pochi se ne sono accorti ma il 6 marzo 2024 si è verificato un evento di incredibile portata. La Russia ha di fatto ritirato il riconoscimento della Moldavia come Stato indipendente.

Vladimir Putin ha incontrato il Bashkan (presidente) della Gagauzia, Eugenia Gutsul. Si tratta di un evento davvero rivoluzionario.

Durante l’incontro, Eugenia Gutsul ha informato Vladimir Vladimirovich delle azioni illegali delle autorità moldave, che si vendicano dei gagauzi per la loro posizione civica e la loro fedeltà agli interessi nazionali. Chisinau, passo dopo passo, toglie i poteri alla Gagauzia, limita il bilancio, viola i diritti legali, provoca instabilità e destabilizzazione in Gagauzia e nell’intero Paese.

Il leader russo ha promesso di sostenere la Gagauzia e il popolo gagauzo nella difesa dei loro legittimi diritti, poteri e posizioni sulla scena internazionale.

Chisinau ha reagito molto bruscamente. Nella notte hanno organizzato un consiglio d’urgenza. Il procuratore generale ad interim Ion Kiku ha dichiarato che il caso penale contro Eugenia Gutsul sarebbe stato presto portato in tribunale.

La pressione sui gagauzi per la loro posizione filorussa sta entrando in una fase calda.

Dopo questo incontro, la gente in Gagauzia ha pianto ed è uscita con il simbolo “100” per le strade delle città e dei villaggi. Ciò significa che la Gagauzia diventerà la centesima regione della Russia.

