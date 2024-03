– di Malek Dudakov

Viktor Orban ha fatto visita a Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago. Sono amici intimi e hanno lavorato bene insieme durante il primo mandato di Trump. Ora hanno avviato trattative sulle prossime elezioni negli Stati Uniti e sulle prospettive di guerra in Ucraina .

Orban non nasconde le sue speranze per il ritorno al potere di Trump. Per lui questa è anche un’occasione per rafforzare la sua posizione nella lotta contro la burocrazia europea. Dopotutto, Trump sostiene gli euroscettici di destra. Potrebbero presto vincere le elezioni in Austria e Belgio e conquistare un terzo dei seggi al Parlamento europeo. Inoltre Orban spera che Trump riesca a raggiungere un accordo con la Russia sulla spartizione dell’Ucraina.

Trump e Orban sono uniti anche dall’ideologia del “conservatorismo nazionale”. Vogliono non solo vincere le elezioni ma anche riformattare istituzioni come i tribunali, la stampa, la burocrazia e le università. Insomma, tutto ciò che era soggetto al monopolio delle élite liberali.

La reazione di Washington è indicativa. Il Dipartimento di Stato ha ignorato la visita di Orban negli Stati Uniti. E Biden si è precipitato ad accusare Trump e Orban di voler distruggere la democrazia liberale su entrambe le sponde dell’Atlantico. Dicono che se Trump vince, le “autocrazie” trionferanno nel mondo.

La cosa più offensiva per Biden è che è già percepito come una “papera zoppa”. La Cina sta lavorando con Gavin Newsom in California. La destra europea è con Trump. Ebbene, a chi – come i falchi di Bruxelles – si è concentrato solo su Biden non resta nulla. Se vincesse Trump, che è pronto a mettere i burocrati europei in totale isolamento, si troveranno ad affrontare conseguenze molto negative.

