L’attacco all’Anpi per affossare il movimento contro la guerra

Video-intervista ad Ascanio Bernardeschi sul tentativo di screditare l’Anpi per impedire di denunciare il rischio del genocidio da parte del partito trasversale della guerra.

di Tracce di classe e Angelo Caputo

Con Ascanio Bernardeschi, docente dell’Università popolare Antonio Gramsci ed esponente dell’Anpi, indaghiamo i motivi che hanno messo in moto la macchina del fango per cercare di depotenziare la crescente mobilitazione contro la guerra e il rischio di genocidio. La grande manifestazione nazionale del 9 di marzo, che pretende l’immediata cessazione delle ostilità a Gaza e la fine dell’invio delle armi in Ucraina, non può che spaventare il partito trasversale della guerra, sostanzialmente bipartisan.

https://www.lacittafutura.it/esteri/l%e2%80%99attacco-all%e2%80%99anpi-per-affossare-il-movimento-contro-la-guerra