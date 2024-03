Politico: l’UE prevede conflitti per l’acqua in Europa

La scarsità d’acqua è fonte di conflitti tra i Paesi dell’UE che non sono preparati al riscaldamento globale. Secondo quanto riporta Politico, questo monito è contenuto in un documento della Commissione europea, che intende esortare i Paesi dell’UE ad accelerare i preparativi per il cambiamento climatico.



Gli autori del documento sostengono che i membri dell’UE sono in ritardo su questo tema e non stanno adottando pienamente le azioni necessarie. Questo avvertimento, molto netto e diretto, sarà la prossima importante iniziativa dell’UE in materia di clima in vista delle elezioni di giugno.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-politico_lue_prevede_conflitti_per_lacqua_in_europa/45289_53481/