UN ATTO DI STUPIDO FASCISMO QUELLO DI PINA PICIERNO PD

Dopo i proclami guerrafondai contro la Russia di Gentiloni e quelli di Fassino a fianco di Israele mentre compie il genocidio a Gaza, dopo il voto a favore di armi e missioni militari, una nuova performance reazionaria viene dal PD in formato UE e NATO.

Pina Picierno, vice presidente del Parlamento UE, ha chiesto sanzioni eurepee contro Jorit, reo di aver stretto la mano a Putin.

Ho chiesto alla Commissione Europea e al Consiglio dell’Unione Europea di inserire #Jorit nella lista degli individui sottoposti a sanzioni.

Spero che le amministrazioni pubbliche italiane ed europee revochino immediatamente finanziamenti e commesse in suo favore.



Occorre… pic.twitter.com/TOBdNvV8BX — Pina Picierno (@pinapic) March 7, 2024



Pensate, un parlamentare chiede sanzioni internazionali contro un cittadino del suo paese che ha semplicemente manifestato una sua libera opinione. Un atto di stupido fascismo che nega quella Costituzione sulla quale immagino questa Picierno faccia sproloqui. Evidentemente questa dirigente del PD, che non mi risulta abbia ricevuto critiche o dissensi dal suo partito, pensa che l’Italia sia formalmente in guerra contro la Russia e chiede di applicare le leggi di guerra contro i traditori ed i disfattisti, come ogni reazionario guerrafondaio in ogni epoca.

Ci sarebbe solo da ridere, se poi non ci fosse da piangere sul fatto che il PD viene ancora presentato e votato come un partito di sinistra.

Il PD è un imbroglio rappresentativo di una democrazia che si proclama liberale e sprofonda nel fascismo.

Giorgio Cremaschi Pap UP