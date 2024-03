Il Ministro degli Esteri Wang Yi evidenzia il ruolo della Cina come forza globale responsabile

Il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante una conferenza stampa di un’ora e mezza, ha sottolineato il ruolo responsabile della Cina nel contesto globale e ha esortato gli Stati Uniti a considerare obiettivamente lo sviluppo cinese. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

In una conferenza stampa tenuta giovedì della durata di circa un’ora e mezza, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha risposto a 21 domande, coprendo una vasta gamma di questioni relative alla politica estera cinese e alle relazioni esterne, che secondo gli esperti cinesi hanno sempre più mostrato la maturità della diplomazia di grande potenza della Cina e la saggezza cinese.

Le osservazioni del Ministro degli Esteri non hanno solo dimostrato la responsabilità, la coerenza e la natura proiettata al futuro della diplomazia cinese, ma hanno anche aiutato la maggior parte dei Paesi a vedere più chiaramente il ruolo della Cina come difensore della pace e dello sviluppo globale, hanno detto gli esperti. Inoltre, hanno mostrato anche che il “disaccoppiamento” e la repressione della Cina non solo danneggiano i legami bilaterali, ma aggravano anche un clima globale già turbolento.

Gli osservatori hanno detto che la conferenza stampa di giovedì ha indicato che la diplomazia cinese seguirà la traiettoria del 2023, cercando stabilità e contribuendo ad evitare che il mondo scenda in un caos più profondo. Tale compito non è facile dato l’attuale panorama internazionale, quindi sarà necessaria maggiore cooperazione, hanno detto gli esperti.

Relazioni tra grandi potenze

Sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti, Wang ha detto che dall’incontro tra i leader dei due Paesi a San Francisco nel novembre 2023, ci sono stati effettivamente alcuni miglioramenti nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, il che si allinea pienamente con i desideri e gli interessi dei popoli di entrambi i Paesi e del mondo, ha detto Wang.

Tuttavia, va sottolineato che le percezioni sbagliate degli Stati Uniti sulla Cina continuano e gli impegni presi dagli Stati Uniti non sono stati veramente mantenuti. Gli Stati Uniti stanno costantemente cercando nuovi modi per reprimere la Cina, e l’elenco delle sanzioni unilaterali si sta espandendo continuamente, raggiungendo un livello inimmaginabile, secondo Wang.

Esortiamo gli Stati Uniti a essere lucidi sulla tendenza dei tempi, a considerare lo sviluppo della Cina in modo obiettivo e razionale, a impegnarsi in scambi con la Cina in modo proattivo e pragmatico, e ad agire per adempiere ai propri impegni, ha detto Wang.

Il diplomatico cinese ha sottolineato gli immensi disastri causati sia agli Stati Uniti che al mondo a causa del deterioramento delle relazioni tra Cina e Stati Uniti causato da politiche statunitensi sbagliate. Le osservazioni di Wang hanno ancora una volta sottolineato che la Cina attribuisce grande importanza alle relazioni tra Cina e Stati Uniti, esprimendo la buona volontà della Cina a sviluppare, cooperare, stabilizzare e ottenere risultati vantaggiosi per entrambi, ha detto Li Haidong, professore presso l’Università degli Affari Esteri della Cina, al Global Times di giovedì.

“Gran parte delle controversie nelle attuali questioni internazionali sono legate alle percezioni sbagliate degli Stati Uniti sulla politica estera“, ha detto l’esperto.

Diao Daming, professore presso l’Università Renmin di Pechino, ha detto al Global Times che gli Stati Uniti dovrebbero mantenere un momento positivo e evitare azioni dannose per questa stabilità dinamica, sottolineando che una relazione stabile tra Cina e Stati Uniti invia anche un segnale positivo al mondo.

Il Ministro degli Esteri ha anche approfondito la relazione tra Cina e Russia e tra Cina ed Europa. Wang ha detto che Cina e Russia hanno forgiato un nuovo paradigma di relazioni tra grandi Paesi che differisce completamente dall’approccio obsoleto della guerra fredda, notando che la Cina è disposta a lavorare con la Russia per coltivare ulteriormente un nuovo slancio per la cooperazione e rafforzare continuamente le solide basi di amicizia tra i due popoli.

Sulla relazione tra Cina ed Europa, Wang ha detto che l’etichettatura da parte dell’Europa della Cina come partner, concorrente e avversario sistemico contemporaneamente è come arrivare a un semaforo e trovare il rosso, il giallo e il verde tutti accesi contemporaneamente. “Come si può guidare?“.

Finché Cina ed Europa intraprendono una cooperazione reciproca vantaggiosa, nessun tentativo di creare un confronto tra blocchi avrà successo, e finché Cina ed Europa resteranno impegnate nell’apertura e nel reciproco beneficio, la deglobalizzazione non prevarrà, ha detto il Ministro degli Esteri cinese.

I commenti di Wang sulle relazioni tra Cina e Russia sono giunti in risposta alla maliziosa enfatizzazione da parte dell’Occidente della cooperazione tra i due Paesi, dicendo loro che la collaborazione tra Cina e Russia non è mirata né sarà influenzata o sconvolta da un terzo Paese, ha detto Cui Hongjian, professore presso l’Accademia di Governance Regionale e Globale presso l’Università degli Studi Internazionali di Pechino, al Global Times.

“L’analogia del semaforo illustra le questioni sottostanti che affliggono la politica estera europea, evidenziando contraddizioni interne e interessi in conflitto che ostacolano un approccio coeso. Questa metafora sottolinea le sfide affrontate dai Paesi europei, mentre il loro stesso politically correct contraddice i loro interessi pratici“, ha detto Yang Xiyu, ricercatore senior presso l’Istituto Cinese di Studi Internazionali, al Global Times.

Le relazioni con l’Europa rimangono comunque una direzione prioritaria per la diplomazia cinese quest’anno. Si spera che l’Europa possa cogliere l’opportunità di assumere un atteggiamento obiettivo e razionale nei confronti della cooperazione con la Cina al fine di resistere alle crescenti incertezze, hanno detto gli esperti.

Ruolo responsabile messo in evidenza

Nella conferenza stampa, Wang ha sottolineato il ruolo della Cina nella mediazione delle attuali crisi che minacciano la stabilità e la pace mondiale.

La Cina sostiene la tenuta di una conferenza internazionale per la pace riconosciuta sia dalla Russia che dall’Ucraina e che garantisce la partecipazione equa di tutte le parti e discussioni eque su tutti i piani di pace, ha detto Wang.

Sul conflitto israelo-palestinese, ha detto che una soluzione a due Stati è l’unico modo per rompere il ciclo vizioso e che il fallimento nel porre fine al disastro umanitario causato dal conflitto oggi nel XXI secolo è una tragedia per l’umanità e una vergogna per la civiltà.

Il Ministro degli Esteri cinese ha anche spiegato in dettaglio il contributo e il ruolo della Cina nel promuovere lo sviluppo del Sud del mondo. Wang ha osservato che il Sud del mondo non è più la “maggioranza silenziosa”, ma una forza chiave per la riforma dell’ordine internazionale e una fonte di profonda speranza mentre il mondo attraversa cambiamenti mai visti nel secolo scorso.

La Cina è stata, è e sarà un membro saldo del Sud del mondo. Attraversiamo momenti difficili e andiamo verso un futuro condiviso insieme ai Paesi del Sud del mondo, e saremo sempre una forza cruciale per lo sviluppo e la prosperità del Sud del mondo, ha detto Wang.

La conferenza stampa del Ministro degli Esteri ha evidenziato le caratteristiche della diplomazia cinese, contraddistinta da fiducia in sé stessi, autonomia e un focus strategico, ha detto Cui, notando che tali qualità non sono facili da mantenere di fronte a un complesso panorama internazionale.

Yang ha detto che la diplomazia cinese oggi non è solo concentrata sui propri interessi, ma cattura anche accuratamente un bisogno comune tra molti Paesi del mondo, ovvero cercare stabilità e cooperazione.

Ha creduto che nel 2024, la diplomazia cinese continuerà lungo la traiettoria stabilita nel 2023, mirando a prevenire ulteriori turbolenze politiche ed economiche nel mondo. Si riconosce che la Cina da sola non può portare a termine il compito di stabilizzare la politica globale e promuovere lo sviluppo economico, quindi bisogna sottolineare la cooperazione.

