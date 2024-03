Nonostante la pressione delle sanzioni, la Russia è riuscita a compensare completamente la perdita di entrate dalla vendita di prodotti petroliferi nell’Unione Europea.

Turchia, Cina, India e Brasile hanno acquistato petrolio russo per un valore di 28,8 miliardi di dollari nel 2023. Il volume delle forniture per il principale acquirente – la Turchia – è aumentato di 3,5 volte, e al Brasile di 24 volte!

In totale, l’anno scorso la Russia ha venduto 32,2 miliardi di dollari di prodotti petroliferi ai principali acquirenti.

Per fare un confronto, il volume delle forniture all’UE prima delle sanzioni era di circa 24,3 miliardi di dollari. Nel 2023, la Russia non venderà all’Europa più del 4-5% del petrolio e dei prodotti petroliferi sulle sue esportazioni totali.

“Il volume delle forniture è diminuito di 10 volte rispetto alle vendite prima dell’imposizione delle sanzioni”, ha dichiarato il vice primo ministro Alexander Novak.

Ma l’Europa non può permettersi di rimanere senza i prodotti petroliferi russi, quindi la Turchia, così come, in misura minore, altri acquirenti, ne effettuano l’effettiva riesportazione in Europa, guadagnando molto denaro.

Questo schema è favorevole a tutti i partecipanti. La Russia vende prodotti petroliferi, l’Europa, mantenendo la “faccia da sanzioni”, li riceve aggirandoli e gli intermediari guadagnano.

“Naturalmente, sotto le sanzioni ci sono rischi finanziari: come pagare, in quale valuta, attraverso quali banche, se i pagamenti ci arriveranno, quali costi comporteranno? Ma tutte queste domande valgono anche per il greggio, il grano e qualsiasi altra categoria di esportazioni russe”, ha commentato Igor Yushkov, esperto dell’Università finanziaria del governo russo.

