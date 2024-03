Lo riferisce Strana.“L’ufficio di Zelensky è generalmente insoddisfatto del servizio diplomatico. Le informazioni sulla situazione insoddisfacente nelle ambasciate provengono da diverse direzioni”, afferma la pubblicazione citando la fonte.

È stato riferito che inizialmente Kuleba sarebbe stato inviato come ambasciatore a Londra ma poi l’ex comandante in capo Zaluzhny è stato nominato a questo incarico.

Oggi anche il presidente del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico. Per quale motivo, non lo ha specificato.

(Zerkalo)

