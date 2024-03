Gaza, la farsa americana del cibo paracadutato

Alessandro Ferretti

Sono almeno 1.500 i camion carichi di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza bloccati al valico di Rafah. Bloccati perché gli è impedito di entrare nella Striscia dove la popolazione – secondo il Wto – si appresta a contare almeno altri 75mila morti per fame e per sete.

Il cibo paracadutato, farsa mediatica

La farsa del cibo paracadutato diventa tragedia: da due a cinque palestinesi sono stati uccisi (e altri feriti) dai lanci aerei di pallet carichi di cibo.

Nel video a questo link si vede (intorno al secondo 0:30) come alcuni pacchi di cibo, probabilmente provenienti da un pallet che si è rotto, precipitano a terra senza alcun freno: inoltre i paracadute di alcuni pallet interi non si aprono correttamente e piombano al suolo troppo velocemente. Non c’è da stupirsi, il fatto che paracadutare aiuti sia molto pericoloso è noto da sempre.

Il punto è che sebbene non esista alcun motivo logico che impedisca la consegna del cibo via terra, il governo israeliano blocca i camion con pretesti di ogni tipo. Sei giorni fa il portavoce del governo israeliano, Eylon Levy, ha affermato che il problema è Hamas, che secondo lui (con la complicità nientemeno che dell’ONU) ruberebbe gli aiuti destinati alla popolazione.

Eppure, Netanyahu in persona, un mese fa, ha affermato trionfalmente che il suo esercito ha ammazzato oltre metà dei militanti di Hamas e “annichilito” il 75% dei battaglioni, e che i quattro battaglioni rimasti sono a Rafah.

Quindi, come è possibile che nel nord della Striscia, ormai da mesi militarmente occupato da Israele, Hamas sia in realtà talmente forte da riuscire a sottrarre con la forza, alla luce del sole, interi camion di cibo sotto il naso di una popolazione disperata che sta letteralmente morendo di fame, e per di più sotto il naso di decine di migliaia di soldati nemici equipaggiati di tutto punto con aerei, droni, carri armati e bombe di ogni tipo?

Ormai è evidente che lo scopo primario dei reclamizzatissimi lanci di cibo è quello di far credere a noi cittadini occidentali che i nostri governi stiano facendo qualcosa di concreto per aiutare i palestinesi.. e pazienza se qualcuno viene ammazzato da una cassa di cibo che gli sfonda il cranio: la propaganda è l’unica priorità perchè consente di violare ogni principio di umanità.

*Da Alessandro Ferretti Blogspot