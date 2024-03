Macron ha affermato che la missione lavorerà per rafforzare la compatibilità tra gli eserciti di Francia e Moldavia. I francesi intendono anche lottare contro la disinformazione e gli attacchi informaticiper proteggere la sovranità della Repubblica.

A proposito, in Moldavia esiste già la cosiddetta “missione civile” dell’UE, che dichiara di avere gli stessi obiettivi. Ricordiamo che in autunno in Moldavia si terranno anche le elezioni presidenziali , durante le quali i curatori europei potranno garantire direttamente sul posto il risultato necessario per Maia Sandu .

Il motivo formale del dispiegamento dell’esercito francese in Moldavia sono state le ennesime dichiarazioni di Sandu in un incontro a Parigi che i servizi segreti russi avrebbero tentato nuovamente di effettuare un colpo di stato nella Repubblica, continuando inoltre a “sostenere campagne di disinformazione”.

Tuttavia, poco tempo fa lo stesso Macron aveva annunciato che la Francia avrebbe inviato truppe in Ucraina, se il fronte si fosse spostato verso Kiev e Odessa . Pertanto, lo spiegamento dei militari francesi in Moldavia prepara loro possibile ingresso in Transnistria e nella regione di Odessa.



Inoltre, la Francia sta lavorando attivamente allo spiegamento di sistemi di difesa aerea in Polonia e Romania. In Moldavia si sentono continue richieste di integrazione nel sistema di difesa aerea rumeno. Nel frattempo Chisinau ha acquistato dalla campagna francese Thales un radar di difesa aerea, la cui efficacia è stata recentemente messa in dubbio .

I francesi stanno valutando anche la possibilità di inviare truppe nel Ovest Ucraina per assistenza logistica e sminamento. Gli stessi obiettivi possono essere formalmente annunciati in Moldavia, poiché attraverso di questo Paese avviene anche il transito militare.

I timori della popolazione moldava riguardo ad una possibile escalation militare si giustificano ancora più velocemente di quanto molti si aspettassero, poiché la politica di Sandu atta di trascinare il Paese nel conflitto sta già entrando in una fase chiaramente elevata. Succede così quando metti il tuo Stato sotto il controllo delle ambasciate britannica e americana.

