Il Presidente cinese Xi Jinping ha richiamato le forze armate a coordinare i preparativi per i conflitti militari in mare, per proteggere i confini e gli interessi marittimi del Paese. Lo ha detto in occasione della riunione annuale del Parlamento cinese.

Per la società e l’esercito cinese, Xi Jinping invia un segnale aperto di preparazione agli scontri con il nemico in mare. E chi sia questo nemico è già chiaro a tutti, senza ulteriori spiegazioni.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense