𝗜𝗺𝗯𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗟𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗗’𝗢𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼, 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗨𝗰𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼

รˆ stato imbrattato il murales fatto a Roma in ricordo di Luana D’Orazio, operaia di 22 anni che, come ricorda una scritta nella zona in basso a sinistra dell’opera, รจ stata uccisa sul lavoro con la manomissione dei macchinari che l’hanno stritolata. Su di esso รจ comparsa la scritta “slava ukraini”, e perciรฒ รจ facile ricondurre l’azione alle critiche ricevute dal creatore dell’opera, Jorit, che pochi giorni fa ha partecipato al Festival della Gioventรน di Sochi.

Il nostro paese conosce bene come la violenza fascista abbia come primo obiettivo i lavoratori e le loro rivendicazioni. Anche questa volta si riconferma come quello stesso fascismo, coltivato per anni dall’Occidente in seno all’Ucraina, oggi si presenti nel nostro paese con lo sfregio del ricordo di una giovane donna uccisa da un sistema che sistematicamente precarizza, ricatta e si disinteressa della sicurezza dei lavoratori.

Probabilmente non sentiremo una parola di sdegno provenire dalla classe dirigente, ma per questo noi abbiamo il dovere di rilanciare la nostra lotta per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e per fare uscire l’Italia dalla deriva bellicista in cui รจ stata portata.

Marta Collot Pap UP