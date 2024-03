Come la sinistra è potuta passare da esponenti dello spessore di Pertini ad altri come Picierno?

Mi rendo conto che mettere Sandro Pertini e Pina Picierno (PD) nello stesso discorso è già di per sé una bestialita ma è “doveroso” per dirla alla Pina. Un confronto doveroso per valutare come la sinistra, una certa sinistra, abbia smarrito la via.

Una volta gli esponenti della sinistra erano quelli come Pertini che esprimevano pensieri diventati iconici come:

“io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.”

Oggi gli esponenti di quella sinistra, divenuta da salotto, sono rappresentati da personaggi dello spessore di Pina Picierno che in merito al caso dello street art Jorit (Ciro Cerullo) è riuscita ad esprimere il profondo pensiero:

“Ho chiesto alla Commissione Europea e al Consiglio dell’Unione Europea di inserire #Jorit nella lista degli individui sottoposti a sanzioni”.

Ma la Pina non è un caso isolato all’interno di un PD che ha completamente smarrito la strada riscoprendosi guerrafondaio censore e perché no suprematista