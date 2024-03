Israele, mina impazzita, non obbedisce più agli USA? – Ft. Marco Carnelos

Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq, delegato per la Siria e la pace in Medio Oriente e attualmente consulente geopolitico e geoeconomico, ci parla di Medio Oriente a tutto campo: Gaza, Israele, Libano, Iran, Yemen e Egitto.

Cerchiamo insieme di risolvere questo rebus, ricostruendo storia e strategia nella regione.

Gli USA e Israele non più in sintonia su come condurre il conflitto a Gaza e si fanno sempre più forti i timori di un intervento israeliano massiccio in Libano.

L’internazionale sciita, composta da Iran, Hezbollah e Houthi, rimane la parte più attiva nella difesa della causa palestinese e in una ferma opposizione al disegno egemonico statunitense nell’area.

Ai margini, Russia e Cina stanno a guardare, preparandosi a cogliere future opportunità.