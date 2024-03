Bernie Sanders. Legge sulle 32 ore lavorative a parità di salario.

32 ore a parità di salario. Sanders la pensa come noi

Bernie Sanders presenterà oggi nel Senato USA una proposta di legge per attuare una settimana lavorativa di 32 ore senza perdita di retribuzione.

Si tratta di una proposta che avanziamo da anni come Partito della Rifondazione Comunista Unione Popolare e European Left.

La proposta della riduzione dell’orario di lavoro a #32ore è contenuta nel programma della lista PACE TERRA DIGNITÀ. Oggi presenteremo le liste per #elezionieuropee2024 che alle 11 con diretta su pagina di Michele Santoro

Per saperne di più:

“Passare a una settimana lavorativa di 32 ore senza perdita di retribuzione non è un’idea radicale”, ha affermato il senatore Sanders. “Oggi i lavoratori americani sono oltre il 400% più produttivi rispetto agli anni ’40. Eppure, milioni di americani lavorano più ore per salari più bassi rispetto a decenni fa. Questo deve cambiare. I guadagni finanziari derivanti dai grandi progressi nell’intelligenza artificiale, nell’automazione e nelle nuove tecnologie devono andare a beneficio della classe operaia, non solo degli amministratori delegati delle aziende e dei ricchi azionisti di Wall Street. È tempo di ridurre il livello di stress nel nostro Paese e consentire agli americani di godere di una migliore qualità di vita. È tempo per una settimana lavorativa di 32 ore senza perdita di retribuzione”.

Questa legislazione precede l’audizione della commissione HELP che il presidente Sanders condurrà oggi sullo stesso tema. I testimoni che testimonieranno all’udienza includono Shawn Fain, presidente internazionale della UAW; la Dott.ssa Juliet Schor, professoressa di sociologia al Boston College e ricercatrice capo delle prove globali della settimana di quattro giorni; e Jon Leland, Chief Strategy Officer di Kickstarter e cofondatore della campagna nazionale WorkFour per la settimana lavorativa di 4 giorni.

“Mentre gli stipendi degli amministratori delegati continuano ad aumentare, i nostri lavoratori si ritrovano a fare di più, ma a guadagnare meno di quanto abbiano fatto negli ultimi decenni”, ha affermato il senatore Butler. “Il Thirty-Two-Hour Workweek Act consentirebbe agli americani che lavorano duro di trascorrere più tempo con le loro famiglie, proteggendo al contempo i loro salari e assicurandosi che i profitti non vadano solo a pochi eletti”.

Il deputato Takano ha dichiarato: “In qualità di sponsor principale della legge sulle trentadue ore lavorative della Camera dei Rappresentanti e membro senior della commissione per l’istruzione e la forza lavoro della Camera, sono entusiasta che il senatore Sanders stia guidando il Senato verso questo processo di trasformazione. una legislazione che sarà vantaggiosa sia per i lavoratori che per i luoghi di lavoro”.

Nel 1938, il presidente Franklin D. Roosevelt firmò il Fair Labor Standards Act (FLSA) che istituiva la settimana lavorativa di 44 ore attraverso la tutela degli straordinari – il primo standard federale ampiamente applicabile per l’orario di lavoro negli Stati Uniti. Solo due anni dopo, il FLSA entrò gradualmente in vigore. nell’attuale settimana lavorativa di 40 ore per il popolo americano, che da allora è rimasta lo standard federale. Prima che queste norme federali sul lavoro fossero stabilite, all’inizio del XIX secolo i lavoratori – compresi i bambini – lavoravano più di 70 ore a settimana, spesso in condizioni di lavoro orrende e pericolose. Alla fine del 1800, i lavoratori organizzarono grandi scioperi per una giornata lavorativa di 8 ore, coniando lo storico slogan: “Otto ore per il lavoro, otto ore per il riposo, otto ore per quello che vuoi”.

Oggi i lavoratori americani sono oltre il 400% più produttivi rispetto agli anni ’40. Tuttavia, milioni di americani ora lavorano più ore per salari più bassi. Nel 2019, quasi il 40% dei lavoratori statunitensi lavora almeno 50 ore a settimana e uno sbalorditivo 18% – ovvero 28,5 milioni di lavoratori – lavora almeno 60 ore a settimana. Il lavoratore medio a tempo pieno negli Stati Uniti ora lavora 42 ore a settimana, anche se questa stima non tiene necessariamente conto di coloro che svolgono più lavori. Inoltre, più di 8 milioni di americani svolgono più lavori, di cui 4,7 milioni svolgono un secondo lavoro part-time oltre a un lavoro a tempo pieno.

Bill Gates , fondatore di Microsoft, e Jamie Dimon , amministratore delegato di JP Morgan Chase, avevano previsto lo scorso anno che i progressi tecnologici avrebbero portato nei prossimi anni a una settimana lavorativa di tre o tre giorni e mezzo. Nonostante queste previsioni, gli americani ora lavorano più ore delle persone della maggior parte delle altre nazioni ricche, ma guadagnano meno a settimana rispetto a 50 anni fa, al netto dell’inflazione.

La legge sulle trentadue ore lavorative è approvata da: AFL-CIO, UAW, SEIU, AFA-CWA, UFCW, International Federation of Professional and Technical Engineers (IFPTE), 4 Day Week Global, WorkFour e National Employment Law Project ( NELP).

“Questo disegno di legge sottolinea la tendenza crescente verso la diminuzione dell’orario di lavoro”, ha affermato il dottor Dale Whelehan, CEO di 4 Day Week Global. “C’è sempre più evidenza a sostegno del fatto che la riduzione dell’orario di lavoro produce risultati positivi per le imprese, gli individui e la comunità più ampia. Alla 4 Day Week Global, siamo entusiasti di sostenere questo impegno guidato dal senatore Bernie Sanders, segnando ulteriori progressi verso un futuro del lavoro che dia priorità alle prestazioni umane e al benessere sostenibili”.

“Applaudiamo l’audace iniziativa del senatore Sanders che creerà una vita migliore per tutti gli americani”,ha affermato Vishal Reddy, direttore esecutivo di WorkFour, la campagna nazionale per la settimana lavorativa di 4 giorni. “100 anni fa, i critici della settimana lavorativa di 5 giorni predissero il disastro, poiché temevano che un fine settimana avrebbe rallentato l’economia degli Stati Uniti. Invece, ci ha aiutato a lanciarci in prima linea nel gruppo globale creando una fiorente classe media. Una volta che la settimana lavorativa di 4 giorni diventerà una realtà, ogni americano avrà quasi sei anni di tempo restituiti nel corso della sua vita. Si tratta di sei anni aggiuntivi da trascorrere con i propri figli e le proprie famiglie, fare volontariato nelle proprie comunità, apprendere nuove competenze e prendersi cura della propria salute. I dati mostrano che la settimana lavorativa di 4 giorni è una politica a triplo dividendo che avvantaggia tutti: lavoratori, aziende e società. Adesso è il momento di agire”.

Maurizio Acerbo PRC UP