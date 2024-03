Cina: profilo di Xi Jinping, il Presidente riformatore

In occasione delle due sessioni annuali della Repubblica Popolare Cinese e dell’anniversario dell’ascesa di Xi Jinping alla presidenza (14 marzo 2013), Xinhua ha pubblicato un approfondimento sulla figura del Presidente cinese e sulle riforme che hanno cambiato il volto del Paese in questi anni. Di seguito la traduzione integrale dell’articolo.

Il leader cinese Xi Jinping ha lanciato il richiamo alla riforma durante la stagione politica chiave annuale del Paese, dissipando preoccupazioni su un eventuale “stallo” della riforma in Cina o un calo di slancio dell’economia.

“È necessario pianificare mosse importanti per approfondire la riforma al fine di dare un forte impulso alla promozione dello sviluppo di alta qualità e all’avanzamento della modernizzazione cinese“, ha detto il Presidente Xi durante le sessioni annuali del vertice della legislatura cinese e del principale organo consultivo politico, note come “due sessioni”, che si sono concluse lunedì.

Da quando Xi ha assunto la massima carica più di un decennio fa, la Cina è entrata in una “nuova era”. La forza economica del Paese è cresciuta e la sua influenza internazionale è continuata ad aumentare. La riforma è il marchio distintivo di questa era.

Di fronte a una miriade di sfide, la Cina si trova ora in un periodo critico per accelerare la riforma.

LA RIFORMA NON SI FERMERÀ, L’APERTURA NON CESSERÀ

Xi è considerato un altro eccezionale riformatore nel Paese dopo Deng Xiaoping.

I due leader si sono trovati davanti alla stessa missione – modernizzare la Cina, ma in contesti notevolmente diversi.

Quando Deng avviò la campagna di riforma e apertura alla fine degli anni ’70, il PIL pro capite della Cina era solo di circa 200 dollari USA. Il suo impulso alle riforme è iniziato praticamente da zero.

Nel 2012, quando Xi è stato eletto segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), la Cina era diventata la seconda economia mondiale, con un PIL pro capite di oltre 6.000 dollari. Ma la crescita stava cambiando marcia e molti vantaggi, inclusi i costi del lavoro un tempo bassi, avevano iniziato a diminuire.

Invece di riposare sugli allori dei suoi predecessori, Xi era determinato a portare avanti la riforma, e sapeva quanto sarebbe stato difficile.

“La parte facile del lavoro è stata fatta a soddisfazione di tutti. Ciò che resta sono ossa dure da masticare“, ha detto.

Negli ultimi dieci anni, sono state introdotte più di 2.000 misure di riforma, consentendo al Paese di eliminare la povertà estrema, promuovere lo sviluppo integrato urbano-rurale, combattere la corruzione, sostenere le imprese, promuovere l’innovazione e promuovere una “rivoluzione verde”.

Grazie alle misure di riforma, l’economia cinese non solo ha mantenuto una crescita robusta, ma ha più che raddoppiato il proprio valore dal 2012, consolidando lo status globale del Paese come principale contributore alla crescita.

La Cina si trova attualmente in un momento critico, in cui Xi sta guidando il Paese verso la realizzazione dell’ambiziosa “modernizzazione cinese”, affrontando contemporaneamente importanti sfide, come la pressione economica al ribasso a seguito della pandemia di COVID-19, l’aumento del protezionismo e la repressione da parte dei Paesi occidentali, e i rischi associati al settore immobiliare, ai debiti dei governi locali e ad alcune istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni.

Xi ha ribadito l’importanza della riforma durante una sessione di studio di gruppo del Burò Politico del Comitato Centrale del PCC all’inizio di quest’anno. Settimane dopo, alle “due sessioni”, ha sottolineato l’approfondimento delle riforme in vari settori “per rimuovere gli ostacoli che ostacolano lo sviluppo delle nuove forze produttive di qualità“.

Il ruolo cruciale della riforma è stato anche evidenziato nella relazione sul lavoro del governo di quest’anno.

Ha dedicato una sezione all’approfondimento della riforma, con un focus sul miglioramento dei sistemi che sostengono l’economia di mercato socialista, come la protezione dei diritti di proprietà, l’accesso al mercato, la concorrenza leale e il credito sociale. “Alla fine, lo sviluppo di alta qualità dipende dalla riforma“, ha scritto.

Riflettendo, l’impegno di Xi per la riforma è stato costante.

Quando non aveva neanche 16 anni, fu mandato nel villaggio di Liangjiahe nella provincia dello Shaanxi per fare lavori agricoli. Lì, ha sperimentato la fame. Deng ha avviato le riforme, credendo che la Cina non potesse rimanere povera. L’aspirazione di Xi in quel momento era garantire che i suoi concittadini avessero abbastanza da mangiare.

Come per Deng, l’impulso di Xi per la riforma deriva anche dall’aspirazione del popolo a una vita migliore. Le misure di riforma che ha implementato a Liangjiahe, tra cui l’introduzione del biogas, l’istituzione di una fucina e l’apertura di un negozio di vendita di beni di prima necessità, miravano a migliorare il sostentamento dei villaggi.

L’impegno di Xi per la riforma è stato influenzato da suo padre, Xi Zhongxun, campione della riforma e dell’apertura. Nel 1978, il signor Xi fu mandato nella provincia cinese meridionale del Guangdong come funzionario principale, e successivamente contribuì alla costruzione delle prime zone economiche speciali del Paese, tra cui Shenzhen.

Anche nel 1978, Xi Zhongxun affidò a Xi, che studiava all’Università Tsinghua, di condurre ricerche sul sistema di responsabilità contrattuale familiare nella provincia dell’Anhui. Riempì un intero quaderno di appunti, una raccolta che ha conservato per molti anni.

La reputazione di Xi come riformatore si è rafforzata man mano che la sua carriera politica avanzava.

Nei primi anni ’80, ha avviato esperimenti di riforma nella contea impoverita di Zhengding, nella provincia dello Hebei, iniziando con il processo di contratto di terra rurale, rendendo Zhengding la prima contea dello Hebei ad adottare questa pratica già testata nelle province meridionali.

Un articolo pubblicato sulla rivista China Youth nel 1985 descriveva la trasformazione della contea. Citava un segretario del Partito della contea di una provincia vicina, che visitò Zhengding, dicendo: “Qui, non senti la gente cantare ‘riforma’, ma la riforma sta accadendo ovunque“.

“Guardando indietro a quegli anni, una delle cose che abbiamo ottenuto è stata la liberazione del nostro pensiero“, ha detto Xi, riflettendo sulle riforme a Zhengding.

Dopo Zhengding, Xi è stato assegnato a lavorare a Xiamen, una zona economica speciale nella provincia del Fujian, dove Xi ha guidato la creazione della prima banca mista della Cina – Xiamen International Bank. Dopo essere diventato governatore del Fujian, Xi ha guidato la riforma del diritto collettivo alla foresta, che in seguito è stata estesa a livello nazionale. Questa iniziativa è conosciuta come un altro passo rivoluzionario per le aree rurali della Cina dopo il sistema di responsabilità contrattuale familiare.

Durante il suo tempo nella provincia dello Zhejiang, Xi ha proposto un’iniziativa innovativa per promuovere lo sviluppo attraverso l’aggiornamento industriale. Ha sostenuto attivamente le imprese private e ha incoraggiato gli uomini d’affari a “venire direttamente” nel suo ufficio per questioni importanti. Ha esteso anche le riforme nello Zhejiang oltre la sfera economica, affrontando aspetti sociali, culturali ed ecologici.

L’immagine di riformatore di Xi ha lasciato un’impressione profonda su figure internazionali. Nel settembre 2006, Henry Paulson, allora segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha visitato la Cina e ha scelto Hangzhou, capitale dello Zhejiang, come sua prima tappa. Considerava Xi la “scelta perfetta” per il suo primo incontro in Cina, descrivendolo come “il tipo di persona che sa come raggiungere i traguardi”.

Paulson ha poi raccontato che durante un incontro con Xi nel 2014, il leader cinese ha dichiarato: “La mia preoccupazione riguarda principalmente la riforma e le questioni correlate“.

Dopo aver assunto il vertice del Partito nel 2012, la prima ispezione interna di Xi lo ha portato a Shenzhen, seguendo le orme del padre. Lì, ha deposto un cesto di fiori davanti alla statua in bronzo di Deng Xiaoping nel parco di Lianhuashan, dichiarando un impegno saldo alla riforma: “La riforma non si fermerà e l’apertura non cesserà!“.

La Terza Sessione Plenaria del 18° Comitato Centrale del PCC, convocata nel 2013 sotto la guida di Xi, è considerata un punto di svolta, proprio come la Terza Sessione Plenaria dell’11° Comitato Centrale del PCC nel 1978, che ha inaugurato l’era delle riforme. L’evento del 2013 ha segnato l’alba di una nuova era di riforme.

Durante questa sessione, Xi ha elencato una serie di sfide che affronta lo sviluppo della Cina, tra cui la corruzione, lo sviluppo insostenibile e le questioni ambientali. Ha sottolineato che “la chiave per affrontare questi problemi sta nel approfondire le riforme“.

La sessione ha approvato una decisione su “questioni importanti concernenti il approfondimento completo delle riforme“. Un giornale spagnolo ha commentato che Xi ha avviato le riforme economiche, sociali e amministrative più profonde della Cina negli ultimi 30 anni.

Più di un mese dopo, la Cina ha annunciato la decisione di istituire il Gruppo Direttivo Centrale per l’Approfondimento Completo delle Riforme, di cui Xi era a capo. Questo ha segnato la prima volta nella storia del Partito che un organo di leadership dedicato esclusivamente alle riforme è stato istituito a livello centrale. Successivamente, questo gruppo si è trasformato nella Commissione Centrale per l’Approfondimento Completo delle Riforme, con Xi come direttore.

AVVENTURARSI FRA LE MONTAGNE PUR SAPENDO CHE CI SONO LE TIGRI

Le riforme guidate da Xi sono state basate su considerazioni ponderate derivanti dai suoi molti anni di pratica, con un intero insieme di progetti di alto livello.

Ha evocato l’antico proverbio cinese di “scartare il vecchio a favore del nuovo” per chiedere azione, credendo che la riforma e l’innovazione siano geni culturali intrinseci della nazione cinese.

Xi è stato lucido riguardo alla direzione della riforma. Ha messo in guardia contro il copiare i sistemi politici di altri Paesi, dicendo una volta che una riforma che nega l’orientamento socialista porterebbe solo a un “vicolo cieco“.

“Quello che non può essere cambiato deve essere fermamente mantenuto invariato“, ha dichiarato.

Per quanto riguarda ciò che dovrebbe essere cambiato, Xi ha esatto azioni ferme, esortando a creare le condizioni per la riforma anche quando queste non esistono ancora. Le attività da svolgere includono l’eliminazione di tutti i difetti che limitano la vitalità delle entità commerciali e ostacolano il pieno sviluppo del mercato.

Con un’ampiezza, una portata e un’intensità senza precedenti, le riforme di Xi hanno coperto i settori economico, politico, culturale, sociale, ecologico e della costruzione del Partito.

Ha sviluppato una metodologia per la riforma nella nuova era: “Gestire correttamente le relazioni tra emancipazione della mente e ricerca della verità dai fatti, tra avanzamento complessivo e realizzazione di progressi in settori chiave, tra progettazione a livello di vertice e attraversamento del fiume palpando le pietre, tra audacia e mantenimento di un ritmo costante, nonché bilanciando riforma, sviluppo e stabilità“.

Ha sottolineato il perseguimento della riforma in modo sistematico, olistico e coordinato e il rispetto dello spirito pionieristico del popolo. Ai funzionari è stato anche detto di “creare il nuovo prima di abolire il vecchio” e di garantire il momento e l’intensità appropriati della riforma per ottenere buoni risultati.

“Ha corretto la mentalità di misurare il successo dello sviluppo semplicemente attraverso la crescita del PIL e ha permesso alla riforma di toccare veramente gli interessi di certe persone“, ha detto un funzionario dello Shaanxi.

Ha ricordato che Xi aveva emesso sei istruzioni per contrastare la costruzione illegale di ville da parte degli ufficiali in collusione con le imprese nelle riserve naturali delle Montagne Qinling. Questo rifletteva la resistenza locale incontrata dalla riforma nel settore ecologico in quel periodo.

Xi ha portato avanti la riforma nonostante le avversità e ha dovuto superare gli ostacoli degli interessi consolidati. “Abbiamo bisogno del coraggio di ‘avventurarci tra le montagne pur sapendo che ci sono tigri’ e continuare a spingere avanti la riforma“, ha detto.

Intorno all’anno in cui Xi è diventato segretario generale, si sono verificate corruzioni legate alla compravendita di voti nell’elezione dei legislatori o degli ufficiali del Partito nelle province del Liaoning, dello Hunan e del Sichuan.

“Gli ufficiali corrotti permettevano alle imprese corrotte di ottenere illegalmente progetti o manipolare il mercato“, ha detto un funzionario locale, citando le preoccupazioni sul clima aziendale nelle province rurali del nord-est all’epoca.

Xi ha avviato una “tempesta” anti-corruzione senza precedenti. La lotta contro la corruzione è vantaggiosa per purificare l’”ecosistema politico” così come l’”ecosistema economico” ed è utile per raddrizzare l’ordine del mercato e ripristinare il mercato a quello che dovrebbe essere, ha detto.

La campagna anti-corruzione “a tolleranza zero” continua a imperversare. Nel 2023, ha fatto scalpore in vari settori, tra cui finanza, cereali, assistenza sanitaria, semiconduttori e persino sport.

Centinaia di alti funzionari governativi, dirigenti bancari e direttori di ospedali, persino personaggi come il presidente dell’Associazione calcistica cinese e l’ex allenatore della nazionale maschile di calcio, sono stati indagati o incriminati.

Le rivelazioni, in particolare nel settore del calcio, sono state scioccanti: la corruzione poteva determinare l’esito delle partite, minando la competizione equa basata sul mercato.

Xi si è concentrato sulla riforma del “meccanismo di competizione”. Ha sostenuto la necessità di riformare il Partito, che esiste da oltre un secolo, chiedendo “la rivoluzione interiore più completa“.

Sotto la sua guida, è stato costruito un sistema di auto-governo del Partito completo e rigoroso, e si è consolidato un sistema di regolamenti del Partito. Ha migliorato il sistema di ispezione e ha istituito il sistema nazionale di supervisione, “rinchiudendo il potere in una gabbia istituzionale“.

Ha anche avviato una riforma senza precedenti del Partito e delle istituzioni statali per “affrontare le questioni principali e difficili che richiamano l’attenzione diffusa“.

Questa riforma ha smantellato ulteriormente gli interessi consolidati. Xi ha chiesto la determinazione di “offendere qualche migliaio invece di deludere 1,4 miliardi di cinesi“.

Ha spinto la rivoluzione interiore del Partito per guidare il cambiamento sociale. Il Partito ha preso l’iniziativa per eliminare le carenze istituzionali nello sviluppo sociale per sbloccare le forze produttive, come spiegato da Liu Bingxiang, professore della Scuola del Partito del Comitato Centrale del PCC.

In questo contesto, Xi ha sostenuto il pieno avanzamento della governance basata sulla legge, cercando di risolvere i problemi di lunga data in cui il potere superava la legge e i rapporti personali primeggiavano sui principi legali.

Ha criticato il fenomeno in cui “il denaro può comprare l’impunità e persino la vita“. In un’altra occasione, ha detto: “L’economia di mercato socialista è un’economia basata sul credito e sulla legge“.

Ha istruito la formulazione e la revisione di una serie di leggi, compresa la Legge Antitrust, che ha fornito la base legale per il sistema di revisione della concorrenza equa.

Anche il sistema legale per i diritti di proprietà intellettuale è stato migliorato. In un caso tipico del 2020, la leggenda del basket statunitense Michael Jordan ha vinto una causa a Shanghai, con un’azienda cinese ordinata di cessare di utilizzare “Qiao Dan“, la traduzione cinese di Jordan, nel suo nome e nei marchi di prodotto.

Pertanto, le riforme di Xi non hanno solo portato alla trasformazione economica. Egli ha affermato che l’essenza della modernizzazione risiede nella modernizzazione del popolo. Favorire “fiducia culturale e orgoglio nazionale” tra il popolo cinese è diventato un obiettivo chiave della riforma.

Nel 2012, Xi ha incorporato la “fiducia culturale” nel rapporto al XVIII Congresso Nazionale del PCC. In seguito ha integrato questo concetto nelle “Quattro Fiducie” del socialismo con caratteristiche cinesi, descrivendo la fiducia culturale come una “forza più fondamentale, più profonda e più duratura“.

Le riforme di Xi significano anche una rielaborazione del marxismo per adattarsi alla nuova era, integrando i suoi principi fondamentali con le realtà specifiche della Cina e la sua cultura tradizionale. Di conseguenza, le riforme della Cina hanno assunto un nuovo significato filosofico.

Nel suo messaggio di Capodanno del 2017, Xi ha affermato che “il quadro principale delle riforme, simile alle ‘quattro travi e gli otto pilastri’ di una casa, è stato essenzialmente stabilito in vari campi“. Per coloro che conoscono l’architettura tradizionale cinese, ciò significa che la casa ha preso forma e può essere ulteriormente perfezionata.

Xi ha indirizzato le riforme verso un obiettivo generale: mantenere e migliorare il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi e modernizzare il sistema e la capacità di governance della Cina.

Questo, indubbiamente, richiede un processo a lungo termine e impegnativo per essere realizzato.

SOLO GLI INNOVATORI POSSONO PROGREDIRE, SOLO I RIFORMATORI POSSONO PROSPERARE

Nell’anno in cui Xi ha assunto la massima carica, il tasso di crescita economica annuale della Cina è sceso sotto l’8 percento per la prima volta dal 1999.

La crisi del debito in Europa ha gravemente colpito il commercio estero della Cina e la regolamentazione del settore immobiliare ha trascinato verso il basso la domanda interna. Un analista di una banca estera ha dichiarato che “l’economia cinese sta affrontando il suo momento più critico da quasi 30 anni“.

Xi ha sottolineato che l’economia cinese era entrata in una nuova fase di sviluppo e ha proposto una nuova filosofia dello sviluppo caratterizzata da crescita innovativa, coordinata, verde, aperta e condivisa. Ha avviato la riforma strutturale del lato dell’offerta, spingendo l’economia verso uno sviluppo di alta qualità e muovendosi verso la costruzione di un nuovo modello di sviluppo.

Parlando con gli ufficiali sull’importanza della riforma per ottimizzare la struttura dell’offerta, Xi ha citato il caso dei turisti cinesi che compravano sedili del water e cuociriso intelligenti all’estero come esempio. In quel periodo, i cinesi erano entusiasti di acquistare una moltitudine di beni all’estero, dai prodotti di lusso ai beni di prima necessità. Nel frattempo, molti prodotti domestici faticavano a trovare acquirenti.

Dopo anni di riforme strutturali del lato dell’offerta sotto la supervisione di Xi, la qualità e la competitività dei prodotti cinesi sono migliorate, e molti di questi hanno ricevuto riconoscimenti internazionali, spaziando dalle batterie al litio e dai prodotti fotovoltaici ai droni. I media hanno notato che un numero crescente di giovani consumatori cinesi sta indirizzando il proprio interesse dai cosmetici importati ai prodotti domestici.

La riforma ha affrontato anche la sfida della sovracapacità in alcuni settori. Alla fine del 2022, l’industria siderurgica aveva eliminato una capacità obsoleta ed eccessiva pari a circa 300 milioni di tonnellate, superando il doppio della produzione totale di acciaio grezzo dell’India in quell’anno.

Per promuovere la riforma strutturale dell’offerta, Xi sta dando l’esempio con lungimiranza. Dieci anni fa, la maggior parte delle auto sulle strade cinesi erano veicoli a benzina di marche straniere. Nel 2014, durante un’ispezione alla SAIC Motor, importante casa automobilistica cinese, ha sottolineato l’importanza dello sviluppo di prodotti che rispondono a esigenze diverse e ha evidenziato l’importanza dei veicoli a nuova energia (NEV) nel rafforzare la posizione della Cina nel settore automobilistico.

Nel decennio successivo, Xi è diventato un grande sostenitore delle auto elettriche, visitando aziende automobilistiche e laboratori, e mostrando grande interesse nell’esperienza delle auto elettriche.

All’epoca della sua visita a un’azienda NEV nel 2023, il Paese era già diventato un leader mondiale nella tecnologia NEV. Ogni tre veicoli esportati dalla Cina c’era un’auto passeggeri elettrica, e la produzione e le vendite NEV della Cina costituivano due terzi del totale mondiale.

La nuova industria dell’energia è, infatti, parte della visione di Xi delle nuove forze produttive di alta qualità. La frase “nuove forze produttive di alta qualità” è diventata una nuova parola d’ordine dopo che Xi ne ha parlato durante le sue recenti ispezioni, ma ha iniziato a promuoverla molto prima.

Negli anni ’70 nel villaggio di Liangjiahe, Xi ha preso l’iniziativa nell’introdurre impianti di produzione di biogas nello Shaanxi, consentendo ai villaggi di utilizzare il biogas per illuminazione e cottura, sostituendo il tradizionale modo di bruciare legna. Questa prima iniziativa può essere considerata un esempio di sfruttamento di nuove forze produttive di alta qualità in quel periodo.

Nel 2024, lo sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità è stato incluso per la prima volta nel rapporto di lavoro del governo. Questo è ampiamente considerato come il riconoscimento che il modello di crescita economica principalmente guidato dalla manodopera a basso costo, dagli investimenti estensivi ma inefficienti, dalla domanda esterna e dal consumo eccessivo di risorse non può più essere sostenuto, e la Cina deve coltivare attivamente nuove tecnologie, nuovi modelli di business e industrie future per migliorare la qualità e l’efficienza dello sviluppo.

“Il concetto ha fornito una nuova speranza e un impulso per accelerare la trasformazione economica della Cina“, ha detto un articolo pubblicato nel South China Morning Post.

Xi crede che per sviluppare nuove forze produttive di alta qualità sia imperativo approfondire ulteriormente le riforme per potenziare l’innovazione scientifica e tecnologica.

Ha paragonato la mancanza di una forte capacità di innovazione della Cina al “tallone d’Achille” di un gigante economico. Le nuove forze produttive di alta qualità si allineano con la precedente visione di Xi di una strategia di sviluppo guidata dall’innovazione.

“Solo i riformatori possono avanzare, solo gli innovatori possono prosperare, e solo coloro che riformano e innovano prevarranno“, ha sottolineato Xi.

Sotto la sua guida, sono state introdotte numerose misure pro-innovazione per incoraggiare le imprese ad intensificare la ricerca e lo sviluppo, applicare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica nel mondo reale, e perfezionare la gestione dei principali progetti scientifici e tecnologici. Ha anche spinto per l’istituzione di un nuovo sistema per mobilitare le risorse a livello nazionale per fare importanti avanzamenti tecnologici.

Gli effetti sono evidenti, con il ranking della Cina nell’Indice globale dell’innovazione, pubblicato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che è salito dal 34º posto nel 2012 al 12º posto lo scorso anno.

I dati pubblicati nel 2023 hanno mostrato che la Cina nel 2022 ha superato gli Stati Uniti per la prima volta come il Paese o territorio classificato al primo posto per contributi agli articoli di ricerca pubblicati nel gruppo Nature Index di riviste scientifiche naturali di alta qualità.

Il gigante delle telecomunicazioni Huawei ha lanciato con successo i suoi nuovi smartphone di fascia alta lo scorso anno, dimostrando gli effetti limitati della “pressione estrema” degli Stati Uniti sulle aziende high-tech cinesi.

Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare. Xi ha avvertito che “la ricerca di base è la fonte dell’innovazione scientifica e tecnologica. Anche se la Cina ha fatto progressi significativi nella ricerca di base, la distanza con il livello avanzato internazionale rimane evidente“.

Ha chiesto ulteriore sostegno alla ricerca di base e all’innovazione originale, con un focus su tecnologie rivoluzionarie e all’avanguardia.

LIBERARE LA POTENZA DEL MERCATO

Quando Xi assunse la massima carica del Partito, erano trascorsi due decenni dall’introduzione del concetto di costruzione di un’economia di mercato socialista.

Tuttavia, fare affari rimaneva un’impresa impegnativa. Nel 2014, un legislatore presente alle “due sessioni” locali rivelò che un singolo progetto di investimento, dall’acquisizione di terreni al completamento di tutte le procedure di approvazione amministrativa, richiedeva più di 30 approvazioni governative e oltre cento timbri. L’intero processo richiedeva almeno 272 giorni lavorativi.

Xi si oppone fermamente alle approvazioni governative onerose. Mentre lavorava a Fuzhou, nella provincia del Fujian, ha introdotto un meccanismo che consentiva di completare tutte le procedure per l’approvazione di progetti di investimento in un unico edificio.

Come massimo leader del Paese, ha sostenuto che “il mercato svolge un ruolo decisivo nell’allocazione delle risorse e il governo deve svolgere meglio il proprio ruolo“.

Negli anni, il Consiglio di Stato ha cancellato o delegato alle autorità di livello inferiore il potere di approvazione amministrativa per oltre 1.000 voci e ridotto del 90 percento il numero di voci di investimento soggette ad approvazione del governo centrale.

“Che la vitalità che crea ricchezza erompa, e che la potenza del mercato sia pienamente liberata“, ha detto Xi.

I risultati delle riforme sono notevoli, poiché la Cina è stata classificata dalla Banca Mondiale come una delle prime 10 economie con il miglioramento più significativo dell’ambiente commerciale per due anni di seguito.

Nel gennaio 2019, è iniziata la costruzione della Gigafactory di Tesla a Shanghai e l’azienda automobilistica ha iniziato a consegnare il primo lotto di auto elettriche Model 3 prodotte in Cina presso lo stabilimento nell’area di Shanghai a dicembre 2019, un ritmo di sviluppo elogiato dal CEO di Tesla, Elon Musk.

Xi è ben informato sulla difficile situazione affrontata dalle imprese private. Ha istruito l’istituzione di un ufficio per lo sviluppo dell’economia privata sotto il principale pianificatore economico del Paese per fornire assistenza alle imprese private che incontrano difficoltà.

Xi ha anche sottolineato la necessità di promuovere riforme finanziarie per agevolare il finanziamento delle imprese private. Ha sottolineato l’importanza di incoraggiare il capitale privato ad entrare in settori e industrie dove l’ingresso non è esplicitamente vietato da leggi e regolamenti.

Sotto l’istruzione di Xi, il sistema di una lista negativa per l’accesso al mercato è stato implementato in modo completo, consentendo l’accesso a settori non esplicitamente vietati dalla lista. Alla fine del 2023, il numero di entità aziendali registrate in tutto il Paese ha raggiunto 184 milioni, più del triplo rispetto al 2012.

Dal 2012 al 2023, il numero di imprese private in Cina è più che quadruplicato, e la proporzione di imprese private sul totale delle imprese è aumentata da meno dell’80 percento a oltre il 92 percento.

Durante quel periodo, sono state approvate la creazione di banche private, è iniziato il funzionamento di un’alta velocità ferroviaria controllata da capitale privato, è stato consentito l’ingresso degli investimenti privati nel settore dell’esplorazione e produzione di petrolio e gas, e un’azienda privata di lanci di razzi ha ottenuto successo nel lanciare un razzo dal mare.

Pur rafforzando il ruolo di leadership del Partito, Xi ha avviato riforme orientate al mercato per le imprese statali (SOE). Nel 2017, China Unicom, come prima SOE a livello centrale nel settore delle telecomunicazioni ad aprire al capitale privato, ha introdotto 14 investitori strategici, tra cui i giganti di internet Tencent, Baidu, JD.com e Alibaba, nella “riforma della proprietà mista”.

Un piano d’azione triennale per la riforma delle SOE ha trasformato le SOE in società a responsabilità limitata o società per azioni. Circa 38.000 SOE hanno istituito consigli di amministrazione.

I media internazionali hanno notato che le riforme della Cina sono progredite di pari passo con i cambiamenti nella situazione. Una guerra commerciale condotta dagli Stati Uniti, la pandemia globale e crescenti tensioni geopolitiche hanno messo alla prova la resilienza dell’economia cinese. Il Paese sta anche trasformando il suo modello di sviluppo economico.

Xi ha guidato la Cina nell’accelerare la costruzione del nuovo modello di sviluppo, che ha il mercato domestico come fulcro principale e permette ai mercati domestici e internazionali di rinforzarsi a vicenda.

Un sostegno chiave per questa strategia è la creazione di un mercato nazionale unificato. Per raggiungere questo obiettivo, sono in corso una serie di riforme per eliminare il protezionismo locale e smantellare le barriere regionali.

Xi ha reso prioritaria l’”apertura istituzionale”. In una mossa del genere, la Cina ha eliminato i limiti di proprietà straniera per società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi d’investimento mobiliare, società di futures e società di assicurazioni sulla vita.

Nel frattempo, è cauto riguardo all’espansione caotica del capitale, alla manipolazione del mercato e alla ricerca di profitti esorbitanti in determinati settori. Ha detto che ciò danneggia gli interessi del popolo.

Ha proposto di impostare “semafori” per i flussi di capitale, garantendo che i “magnati finanziari” non agiscano senza scrupoli pur consentendo al capitale di svolgere correttamente la sua funzione come fattore produttivo.

Ciò indica che le riforme della Cina non sono più concentrate esclusivamente sulla crescita ma considerano un approccio più bilanciato.

Sotto la sua guida, la Cina ha affrontato efficacemente i rischi nel settore bancario ombra e nelle finanze su internet. Sono stati fatti sforzi per risolvere i rischi legati al debito associati ai governi locali e alle principali imprese come il Gruppo Evergrande. Queste mosse hanno salvaguardato gli interessi del popolo e garantito il regolare funzionamento del mercato.

FARE PROPRIE LE PRIORITÀ DEL POPOLO

Xi sottolinea che l’obiettivo ultimo della riforma è il benessere del popolo. Ha promesso di fare proprie le priorità del popolo e agire secondo i suoi desideri. Questo è diverso dalla posizione del “capitale prima”.

Ha riconosciuto che, dopo oltre 30 anni di riforme e di apertura, la contraddizione principale che la società cinese affronta ha subito cambiamenti significativi. “Ciò con cui ci confrontiamo ora è la contraddizione tra uno sviluppo squilibrato e inadeguato e le crescenti esigenze del popolo per una vita migliore“, ha detto Xi nel 2017.

In risposta a questo cambiamento, egli propugna lo sviluppo coordinato e condiviso, ed è impegnato nel realizzare la visione di “prosperità comune” di Deng.

Quando Xi ha assunto il vertice del Partito, vi erano significative disparità tra le regioni orientali e occidentali della Cina, e l’ineguaglianza economica era grave.

Egli ha trasformato la strategia di lotta alla povertà, attuando l’”eliminazione mirata della povertà”. In meno di 10 anni, la Cina ha eradicato la povertà assoluta nelle aree rurali, un problema che perdurava nel Paese da migliaia di anni.

Nell’aprile 2012, poco prima che Xi assumesse la massima carica, si verificò un tragico incidente nella provincia dello Hebei, confinante con Pechino, dove un contadino si tagliò da solo una gamba a causa di una malattia e delle preoccupazioni per il costo delle cure mediche. Molti contadini impoveriti avevano pochi modi per affrontare malattie gravi in quel periodo.

Xi ha avviato riforme nel sistema sanitario rurale per garantire che le persone nelle vaste aree rurali abbiano accesso alle cure mediche. Le campagne hanno ridotto significativamente i casi di povertà causati dalle malattie. Quasi tutte le persone a basso reddito e gli individui appena usciti dalla povertà nelle zone rurali hanno ora un’assicurazione sanitaria.

Le riforme in Cina sono iniziate nelle aree rurali negli anni ’70, e le iniziative riformatrici di Xi riguardo all’agricoltura, alle aree rurali e agli agricoltori abbracciano una gamma più ampia di cambiamenti.

Ha istituito un meccanismo solido per la produzione stabile di cereali per garantire che “l’approvvigionamento alimentare della Cina rimanga saldamente nelle sue mani“, migliorato l’ambiente commerciale nei villaggi e promosso la rivitalizzazione rurale in generale.

All’inizio degli anni 2000, Xi propose in un saggio accademico audaci riforme al sistema di registrazione domiciliare per eliminare varie disparità sociali ed economiche, nonché la divisione dei mercati del lavoro urbano e rurale causata dal sistema.

In quel periodo, c’era una considerevole controversia su se abolire o meno le restrizioni alla registrazione domiciliare.

Nel 2016, il governo centrale ha presentato un piano per concedere la residenza urbana a circa 100 milioni di persone provenienti dalle zone rurali e ad altri residenti permanenti senza registrazione domiciliare locale, che è stato realizzato prima del previsto.

Durante un viaggio di ispezione a Shanghai nel 2023, Xi visitò gli appartamenti in cui vivevano i lavoratori migranti. Era felice di apprendere che i migranti si stavano stabilendo nella metropoli.

“Ottimo! Restate, stabilitevi e lottate per una vita migliore“, disse.

Sotto la guida di Xi, la Cina ha abolito il sistema di rieducazione attraverso il lavoro, in funzione da oltre mezzo secolo.

In risposta ai cambiamenti demografici, la Cina ha adeguato di conseguenza le sue politiche demografiche e di pianificazione familiare. Sono state attuate riforme per garantire un’istruzione migliore e più equa. Inoltre, Xi ha guidato l’istituzione del più grande sistema di sicurezza sociale del mondo e ha avviato riforme nei servizi di assistenza agli anziani di base.

Con la convinzione che “la salute delle persone è l’indicatore primario della modernizzazione“, Xi ha chiesto di studiare e promuovere la pratica nella città di Sanming, nella provincia del Fujian, per affrontare la sfida della riforma sanitaria.

Xi ha sostenuto l’eliminazione completa dei sovrapprezzi su farmaci e consumabili medici che erano in vigore da oltre 60 anni, riducendo i costi sanitari per i pazienti. I dipartimenti governativi hanno risposto alla sua chiamata e hanno formato un team di lavoro per negoziare i prezzi di farmaci e consumabili con le aziende farmaceutiche.

In un video online ampiamente diffuso delle negoziazioni sui prezzi nel 2021, i rappresentanti dell’Amministrazione nazionale della sicurezza sanitaria hanno insistito sul fatto che “nessun gruppo minoritario di pazienti dovrebbe essere abbandonato“, e sono riusciti a ridurre il prezzo di un farmaco salvavita per una malattia rara da circa 700.000 yuan a iniezione a 33.000 yuan a iniezione dopo otto round di intense negoziazioni.

Questo farmaco è stato poi incluso nel catalogo di assicurazione sanitaria della Cina, accendendo la speranza per oltre 30.000 pazienti in tutto il Paese. Tagli simili dei prezzi per centinaia di farmaci hanno risparmiato complessivamente al pubblico circa 500 miliardi di yuan in spese mediche.

Xi è affascinato dalla storia e dalla cultura ed è un frequentatore di musei, avendo visitato quasi tutti i musei di Pechino durante la sua infanzia.

Negli ultimi dieci anni, la Cina ha aumentato notevolmente i finanziamenti per la conservazione dei beni culturali, suscitando un boom culturale e museale in tutto il Paese. Ci sono oltre 3.300 biblioteche pubbliche e più di 10.000 centri culturali e musei in tutto il paese. I biglietti per i musei sono spesso molto richiesti, specialmente durante le vacanze.

La riforma di Xi nel settore culturale enfatizza l’arricchimento del “mondo spirituale” del popolo come requisito essenziale per la modernizzazione cinese. Ciò comporta il perfezionamento della pianificazione e delle politiche dell’industria culturale e la coltivazione di nuove forme di business culturale e modelli di consumo culturale.

Di conseguenza, l’industria cinematografica ha registrato un rapido sviluppo negli ultimi anni. Il numero di schermi cinematografici nel Paese è aumentato da circa 13.000 nel 2012 a oltre 86.000 ora, il più alto sulla Terra.

Un’altra riforma innovativa guidata da Xi è avvenuta nel settore ecologico.

Quando Xi è entrato in carica come segretario generale nel 2012, l’inquinamento ambientale era una delle lamentele più comuni tra il pubblico. All’inizio di quell’anno, un fiume nella regione autonoma del Guangxi, lo Zhuang, ha riportato inquinamento da cadmio, mettendo a rischio la sicurezza dell’acqua potabile per oltre un milione di persone. Durante l’anno si sono verificati diversi incidenti “non nel mio cortile” in tutto il Paese.

Xi, noto per le iniziative ambientali a Xiamen per pulire il lago Yundang e a Hangzhou per proteggere il Lago Ovest, ha istituito il Ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente, ha fissato la protezione ecologica e ambientale come una “linea rossa” inviolabile, ha introdotto ispezioni sulla protezione ecologica e ambientale da parte delle autorità centrali e ha chiesto ai funzionari locali di essere responsabili della protezione di fiumi, laghi e foreste come loro “capitani”.

Sotto la guida di Xi, la Cina è diventata il Paese con il miglioramento più rapido della qualità dell’aria, il maggior aumento delle risorse forestali e la più grande area di rimboschimento a livello mondiale. Il Paese ha anche mantenuto una posizione stabile come leader mondiale nelle capacità installate per la generazione di energia idroelettrica, eolica, solare e da biomassa nel contesto della sua campagna per rivoluzionare il settore energetico.

La Cina ha anche sviluppato il più grande mercato del carbonio al mondo e ha promesso di raggiungere la neutralità carbonica dopo il picco delle emissioni di carbonio in un tempo molto più breve rispetto ai Paesi sviluppati. “Lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio è all’ordine del giorno, e coloro che lo seguono prospereranno“, ha detto.

Xi crede che proteggere l’ambiente e l’ecologia sia vitale per sostenere lo sviluppo della nazione cinese e sia anche cruciale per proteggere la Terra, che è “la nostra unica casa“.

AVANZARE CON CORAGGIO

“Altri Paesi nel mondo non possono avanzare in modo così completo con la riforma come fa l’odierna Cina, con impegno verso le proprie promesse e un senso di urgenza“, ha dichiarato un report del giornale di Singapore Lianhe Zaobao.

Secondo il Barometro della Fiducia Edelman 2023, un sondaggio condotto dalla società di consulenza Edelman, il livello complessivo di fiducia in Cina è stato dell’83%, posizionandosi al primo posto tra tutti i Paesi sondati.

Secondo il sondaggio, la Cina è stata l’unico Paese tra quelli esaminati a esprimere ottimismo sulle prospettive economiche.

Gli osservatori ritengono che sia proprio perché Xi stesso è il timoniere della riforma nella nuova era che l’economia di mercato socialista inaugurata da Deng può continuare.

Xi ha acceso il motore che spinge la Cina in un viaggio irreversibile verso la modernizzazione.

Questa è indubbiamente una delle riforme più radicali nella storia dell’umanità. All’inizio degli anni ’90, la proclamazione di Deng secondo cui “lo sviluppo è il principio assoluto” ha liberato e sviluppato le forze produttive sociali della Cina, aumentando la sua forza nazionale complessiva.

Xi ha sostenuto che lo sviluppo di alta qualità è il principio inscindibile della nuova era, e ha avviato una trasformazione completa e sistematica in Cina, contribuendo al riequilibrio dell’economia mondiale.

Ha promosso la costruzione di un’economia mondiale innovativa, vigorosa, interconnessa e inclusiva, iniettando nuova vitalità nello sviluppo globale.

Lo scorso anno, l’economia cinese è cresciuta del 5,2 percento, contribuendo a un terzo della crescita globale. Il motore economico del Paese rimane forte. Il “prossimo passo della Cina“, secondo molti analisti, è ancora la Cina, quando si cercano destinazioni di investimento.

Cosa e come si riformerà la Cina in futuro? La domanda sta attirando l’attenzione di tutto il mondo.

Le riforme volte a promuovere le nuove forze produttive di alta qualità porteranno a una nuova emancipazione della mente. Zhao Zhenhua, direttore del Dipartimento di Economia della Scuola del Partito del Comitato Centrale del PCC, ha detto che promuovere nuove relazioni di produzione di alta qualità che si adattino alle nuove forze produttive di alta qualità è davvero una profonda rivoluzione, che coinvolge elementi come la proprietà dei mezzi di produzione, la distribuzione e la posizione delle persone nella produzione.

Le “due sessioni” di quest’anno hanno inviato il segnale che la Cina intende istituire “zone pilota di riforma per la costruzione di un’economia di mercato socialista di alto livello“. L’obiettivo è promuovere “un ambiente commerciale di livello mondiale orientato al mercato, basato sulla legge e internazionalizzato“, in cui le imprese di proprietà statale, le imprese private e le aziende a capitale straniero svolgono tutte un ruolo importante nella spinta alla modernizzazione della Cina.

Inoltre, saranno introdotte nuove misure di riforma per promuovere nuovi motori di crescita industriale, favorire la crescita del consumo, ampliare il gruppo di reddito medio e garantire l’accesso equo ai servizi di base. Si prevede che queste iniziative contribuiranno a svelare ulteriori opportunità commerciali in un mercato di oltre 1,4 miliardi di persone.

La Cina sta spingendo per l’adesione all’Accordo Globale e Progressivo per il Trans-Pacifico.

Un portavoce del Ministero del Commercio ha dichiarato che la Cina è disposta ad approfondire continuamente le riforme, a lottare per soddisfare gli elevati standard richiesti dall’accordo e a fare impegni di apertura di alto livello oltre le sue pratiche esistenti nell’ambito dell’accesso al mercato.

Ci sono ragioni per essere ottimisti sulle prospettive delle riforme sotto la guida di Xi.

Questo ottimismo non si basa solo sulle enormi dimensioni economiche e di mercato della Cina, ma anche sulla leadership unificata del Partito con Xi al centro. Il PCC ha il coraggio di auto-riformarsi ed è in grado di trasformare i progetti in azioni concrete.

Inoltre, la Cina è ancora un Paese in via di sviluppo con uno spazio e un potenziale di crescita considerevoli.

Alcuni osservatori occidentali percepiscono la crescente forza economica della Cina come una minaccia e il grande mercato cinese come uno “strumento di coercizione economica“, alimentando il tentativo di scollegarsi o imporre un blocco alla Cina. Queste opinioni devono essere cambiate.

Le riforme della Cina non mirano a cambiare o sfidare l’ordine mondiale. Invece, il Paese è attivamente coinvolto e influisce sulla governance economica globale, difendendo equità e giustizia sul palcoscenico mondiale.

Xi ha ereditato e portato avanti il lascito di Deng attraverso la profonda riforma completa. Questo non solo ha creato miracoli economici, ma ha anche mostrato il fascino della cultura cinese, contribuendo alla creazione di una nuova forma di civiltà umana.

“La nostra modernizzazione è la più impegnativa e la più grande“, ha detto Xi. “Questo è un percorso senza precedenti, ma continueremo a esplorarlo e ad avanzare con coraggio“.

