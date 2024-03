CNN: “IL COSTO DELLA GUERRA A GAZA SI CONTA CON IL NUMERO DI BAMBINI MORTI” 

Sorprendente servizio della CNN, che sulla parete dello studio manda in sovrimpressione 12.800 silhouettes, una per ogni bambino palestinese morto a Gaza secondo i dati del Ministero della sanità palestinese.



A poco a poco, il massacro di civili a Gaza raggiunge la soglia di indignazione anche su una testata super allineata all’amministrazione Biden come CNN. Non siamo in grado di dire se questo sia il segnale di un qualcosa che sta cambiando, ci limitiamo a riferirne. Peccato solo ci siano voluti quasi 31.000 morti per risvegliare certe coscienze. Vabbè.

