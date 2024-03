Ucraina, una guerra a strati

Qual è l’opzione che dovrebbe essere adottata da una posizione socialista di sinistra radicalmente democratica e internazionalista [Manuel Garí]

La barbarie riappare, ma questa volta è generata nel seno stesso della civiltà ed è parte integrante di essa. È una barbarie lebbrosa, la barbarie come lebbra della civiltà

(Karl Marx, L’ideologia tedesca)

Dopo i discorsi in occasione del secondo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, la realtà ci sputa in faccia. La morte di decine di migliaia di soldati ucraini e russi, la morte di migliaia di civili ucraini, l’emigrazione forzata di milioni di loro, la distruzione di infrastrutture critiche e di abitazioni ed edifici pubblici, la devastazione di fertili terreni agricoli, l’aumento del debito pubblico di Kiev e l’impatto internazionale sui prezzi dei prodotti alimentari dovrebbero farci riflettere sul tributo umano e materiale della guerra. E al momento la situazione in prima linea è di tragica impasse.

C’è anche un risultato politico della guerra da tenere in considerazione: sia in Ucraina che in Russia, l’ideologia nazionalista escludente preesistente e il peso dei partiti e delle correnti di estrema destra si sono rafforzati, le politiche economiche oligarchiche neoliberali e la corruzione su larga scala si sono consolidate, così come le politiche liberticide contro i diritti democratici, sindacali e sociali. E prendiamo nota: mercenari e milizie di ventura sono proliferati e sul campo di battaglia non combattono solo soldati o volontari, ma anche corporazioni della guerra. Né in Russia né in Ucraina la democrazia e le libertà sono state rafforzate. Al contrario, stando ai fatti.

Sia nella martoriata società ucraina che nella sofferente società russa, i messaggi dell’etno-nazionalismo cominciano a prendere piede, arrivando a cancellare dagli scaffali e dai siti web i capolavori della letteratura dell’altro Paese o del proprio, ma che esprimono eterodossia. Il battaglione fascista Azov può essere felice, visto il suo totale inserimento nei ranghi dell’esercito ucraino. Gli zar della madre Russia possono gioire nella tomba per gli eccessi dei loro eredi al Cremlino, ed entrambi i popoli sono tenuti all’oscuro di ciò che hanno in comune e le loro differenze vengono esacerbate: anche la cultura è un campo per la distruzione del nemico. Milan Kundera – che ne sapeva qualcosa – scriveva a questo proposito che “per liquidare i popoli si comincia col privarli della memoria. Si distruggono i libri, la cultura, la storia. E qualcuno scrive altri libri, dà un’altra cultura, inventa un’altra storia; allora la gente comincia lentamente a dimenticare ciò che è e ciò che era”.

Ma c’è anche un risultato politico internazionale non previsto dagli strateghi del Pentagono e dai loro partner junior a Bruxelles: le sanzioni economiche occidentali contro la Russia non hanno intaccato il suo PIL, anzi. Il suo PIL ha continuato a crescere per due motivi: il gas russo continua a fluire attraverso l’Ucraina verso i Paesi dell’UE (paradossi della posizione occidentale) e Putin ha avuto un altro fattore a suo favore, ovvero che il mondo è cambiato sostanzialmente e rapidamente. La globalizzazione neoliberista vede diverse potenze in ascesa che aspirano apertamente a sfidare l’egemonia degli Stati Uniti d’America, di cui hanno beneficiato gli arsenali e la finanza russa. Il mondo perde risorse e cibo, ma gli oligarchi dell’Est e dell’Ovest si arricchiscono.

Da dove cominciare?

Non si può andare avanti così. Vale la pena di considerare la recente dichiarazione di Josep Borrell, capo della diplomazia europea: “Non fare nulla non è un’opzione”. La questione è cosa fare, qual è l’opzione che dovrebbe essere adottata da una posizione socialista di sinistra radicalmente democratica e internazionalista. E non è certo il ” più legna” dei fratelli Marx, che in termini comunitari per Borrell si traduce nella produzione di più armi, nella vendita di più armi, nell’aumento dei bilanci militari a scapito delle voci sociali (la spesa pubblica, anche se le tasse dovessero aumentare, si muove con la regola ferrea della somma zero). Questa strada è già stata sperimentata e lo sanno bene Biden, Ursula von der Leyen e lo stesso Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE.

Dopo le ingenti spedizioni di armi e denaro degli Stati Uniti e dell’UE al governo di Volodimir Zelenski, la situazione militare – per ragioni che non sono oggetto della riflessione odierna – è ristagnata e sembra favorevole al governo del satrapo Putin. Giovedì scorso, 2 marzo, l’Unione Europea ha approvato altri 50 miliardi di euro per sostenere l’apparato militare ucraino. Dall’inizio dell’invasione, l’UE ha contribuito con 84,3 miliardi di euro – di cui la Germania ha contribuito con 21 miliardi, gli Stati Uniti con 71,4 miliardi e il Regno Unito con 13,3 miliardi. Soldi accompagnati da un forte sostegno diplomatico e mediatico occidentale e, cosa molto importante, da un sostegno diretto nei settori della sicurezza e dell’intelligence, supportato da un dispiegamento tecnologico e dalla più grande rete di spionaggio del mondo. È davvero logico scommettere sulla vittoria totale o sul nulla? Questa è l’opzione di Putin e quella di Biden e Borrell. Anche se, attenzione, il popolo ucraino potrebbe trovarsi desolato e abbandonato nello sforzo bellico se questo non avrà successo nel breve periodo.

Bisognerà cercare altre strade. Non è questa la strada da seguire. In primo luogo, la sinistra politica occidentale, i sindacati e i movimenti sociali devono alzare la voce indipendentemente dai governi. Come nelle migliori tradizioni del movimento operaio internazionalista di fronte alle guerre imperialiste. Per questo non si può ripetere la subordinazione ai dettami dell’imperialismo stesso che si è riflessa il 1° marzo 2022, dopo l’invasione di Putin, quando il Parlamento europeo ha votato per estendere la presenza della NATO nei Paesi intorno alla Russia. Se non leggo male i verbali del Parlamento europeo riportati nel documento B9-0123/202, Podemos e ERC hanno votato a favore; Bildu, BNG e IU si sono astenuti; Miguel Urbán di Anticapitalistas è stato uno dei 13 eurodeputati che hanno votato contro e ovviamente PP, PSOE, VOX e Ciudadanos hanno votato a favore.

Per meglio raggiungere la propria posizione è necessario cercare – al di là della propaganda bellica e guerrafondaia – di comprendere la natura del conflitto in corso, poiché le semplificazioni sono l’arma del diavolo della guerra e del campismo. E la guerra in Ucraina riunisce diversi strati e conflitti: c’è una guerra difensiva di liberazione nazionale da parte dell’Ucraina contro una guerra di occupazione russa, un conflitto all’interno della comunità ucraina insediata nel Donbas sui rapporti con l’impero confinante in cui si manifestano diverse identità nazionali, e una guerra inter-imperialista condotta dagli Stati Uniti – e dalla NATO – contro la potenza russa. Se non si tiene conto di tutti questi elementi, non esiste una possibile via d’uscita democratica e popolare.

La guerra che annuncia le guerre

La tensione tra imperialismi, con diversi Paesi che possiedono armi nucleari, è aumentata di temperatura e di decibel. È ingenuo pensare che non verranno mai utilizzate, come ha denunciato più volte Ernest Mandel, con il quale condivido l’analisi dei flagelli del tardo capitalismo. Sono anche pienamente d’accordo con Ken Coates – presidente dell’organizzazione Bertrand Russell, coordinatore della campagna per il Disarmi nucleare europeo e membro del Labour – quando decenni fa affermò visionariamente che “la deterrenza è un modello progettato per un mondo bipolarizzato, ma il bipolarismo del mondo sta scomparendo. Se tutti i popoli diventeranno potenze nucleari per essere indipendenti, il mondo non durerà a lungo…”.

La situazione attuale è volatile e pericolosa, basata su un modello congelato, su una dottrina dell’equilibrio del terrore vecchia di 40 anni. Dalle precedenti conflagrazioni mondiali e dall’attuale dinamica di proliferazione dei conflitti possiamo concludere che si tratta di quella che il Subcomandante Insurgente Marcos, dal Chiapas, ha definito una “quarta guerra mondiale”. Nell’arena internazionale, ogni piccolo innesco può incendiare la prateria, come è accaduto due volte di seguito nel XX secolo.

L’operazione militare speciale di Putin è una manifestazione sanguinosa della logica espansionistica dell’imperialismo russo. Per realizzarla, il presidente russo ha dovuto da un lato falsificare la storia per affermare il suo discorso e dall’altro limitare le poche libertà e i diritti delle persone e dei popoli che compongono la grande prigione dei popoli che è la Russia di oggi, reprimendo ogni manifestazione politica e sindacale indipendente. Allo stesso tempo, e questo va tenuto in considerazione, Putin esprime preoccupazione per tre fatti che non vanno sottovalutati: la costante estensione della NATO a est, il radicamento della guerra nel Donbas dal 2014, in cui alcuni ucraini hanno manifestato contro il governo del Donbass, in cui una parte degli ucraini si è dimostrata filorussa e le proposte occidentali di includere l’Ucraina nella NATO e, recentemente, nell’UE.

Il risultato della sua azione è contraddittorio: da un lato, ha rafforzato il sentimento nazionale ucraino, compreso quello dei settori russofoni al di fuori del Donbas che si sono uniti alla difesa armata dell’Ucraina, e dall’altro ha provocato una rinascita e una (ri)legittimazione ipocrita della NATO, che dal fiasco dell’Afghanistan è rimasta senza missione e senza funzione come una gallina senza testa. Di fatto, ha dato argomenti a chi, al Vertice di Madrid dell’Alleanza Atlantica, ha indicato nella Russia il nemico principale e, incidentalmente, ha iniziato a mettere sulla mappa il Mar Cinese per creare paura dell’avanzata del concorrente asiatico. Nell’imperialismo, nessuno viene lasciato in disparte.

Il risultato dell’evoluzione dell’oligarchia putiniana è un rafforzamento dell’ideologia etno-nazionalista pan-russa escludente e, quindi, una svolta verso l’autoritarismo tipica dell’evoluzione delle principali potenze neoliberali. Il capitalismo russo vuole rafforzare la propria posizione globale per partecipare alla nuova distribuzione dell’influenza e del saccheggio estrattivista nel Sud del mondo e per migliorare la propria bilancia commerciale. Il proseguimento della guerra favorisce Putin, e nessuno pensi, con i dati che abbiamo attualmente in mano, che sia possibile una vittoria totale sull’esercito russo, che farebbe vacillare Putin. Solo ricostruendo una forte opposizione democratica e socialista all’interno della Russia si potrà fermare l’attuale deriva del Cremlino e cambiare il corso della storia rovesciando il satrapo.

Nel caso degli Stati Uniti e della NATO, si sta combattendo una battaglia per interposta persona. Il popolo ucraino è quello che muore mentre cerca di limitare il potere delle potenze imperialiste concorrenti. Questa guerra per procura, per il momento, evita di rimpatriare i cadaveri negli Stati Uniti sotto le stelle e le strisce. Interpretare l’atteggiamento dell’imperialismo americano ed europeo come difensore delle libertà e della democrazia o del legittimo diritto all’autodifesa del popolo ucraino significa tapparsi gli occhi e le orecchie di fronte alle numerose azioni – passate e presenti – dell’imperialismo occidentale in difesa degli interessi del grande capitale nei rispettivi Paesi o delle multinazionali. A cominciare dal rilancio dell’industria militare europea e americana che, mentre fornisce nuovi strumenti di morte, comincia anche a stabilire piani per la futura ricostruzione del Paese. È tutto un buon affare.

Ancora una volta, il vecchio Marx aveva ragione quando diceva che i capitalisti e i loro Stati sono una “banda di fratelli in guerra”.

Ci sono alternative, combattiamo per esse

Come si può vedere, questa guerra ha molteplici strati e trappole nascoste dietro i discorsi guerrafondai. E dobbiamo affrontare questa realtà con determinazione e cautela per non doverci lacerare. I guerrafondai devono essere attaccati con proposte che possano interessare sia il popolo A che il popolo Z, in questo caso il popolo ucraino e il popolo russo. La premessa da cui deve partire una posizione internazionalista indipendente è quella della guerra alla guerra imperialista, costruendo una risposta solidale a favore di una pace giusta e duratura. L’unica soluzione duratura a questa guerra è la fine dell’invasione e dell’offensiva russa, dei bombardamenti sulle popolazioni civili e sulle forniture energetiche.

I punti che consentirebbero a un ampio fronte di fare pressione sui governi russo e statunitense, nonché sui governi di ogni Paese coinvolto, possono essere riassunti come segue:

Si deve chiedere un cessate il fuoco per fermare il massacro, la distruzione delle risorse e l’esilio; la smilitarizzazione e la denuclearizzazione dei confini dell’Ucraina, nonché la fine delle spedizioni di armi da parte dei Paesi imperialisti occidentali e degli embarghi e delle misure economiche che, in ultima analisi, non gravano sull’oligarchia ma sul popolo russo. Il correlato di quanto sopra è il ritiro immediato delle truppe russe e la promozione della neutralità e del non allineamento dell’Ucraina nei confronti di tutti gli imperialismi coinvolti nel conflitto.

È molto importante porre fine al segreto diplomatico e alle logiche di Stato che ci privano della verità. Per questo motivo, ogni possibile cessate il fuoco o negoziato di pace deve essere pubblico davanti ai popoli ucraino e russo e al mondo intero. La logica internazionalista comporta la solidarietà con il popolo ucraino e in particolare con i settori minoritari della sinistra e del sindacato che si oppongono alle misure antisociali di Zelensky, che nonostante la debolezza che impedisce loro di svolgere un ruolo importante e indipendente nel conflitto, esistono. Solidarietà tra i popoli con il popolo ucraino al di là dei suoi leader neoliberali, solidarietà che si estende ai settori del popolo russo che resistono al dittatore.

Ciò significa partire dal riconoscimento e dalla difesa del diritto del popolo ucraino di resistere all’invasione di Putin, di decidere il proprio futuro nel proprio interesse rispettando i diritti di tutte le minoranze; il diritto di determinare questo futuro indipendentemente dagli interessi dell’oligarchia o dell’attuale regime capitalista neoliberale, dalle condizioni del FMI o dell’UE, con la cancellazione totale del debito; e il diritto di tutti i rifugiati e gli sfollati di tornare in piena sicurezza e con pieni diritti.

Per costruire un futuro di pace in Ucraina, è necessario garantire l’esercizio del diritto all’autodeaterminazione del Donbas sotto la supervisione di Paesi non schierati nel conflitto e la cancellazione del debito estero che pende come una spada di Damocle sull’intera società ucraina.

Per pagare i costi materiali della guerra, è necessario rompere il segreto bancario e aprire i paradisi fiscali per confiscare i beni degli oligarchi russi e dei loro complici internazionali per destinarli alla ricostruzione dell’Ucraina e delle famiglie russe colpite dalla guerra.

Infine, non si deve fare alcuna concessione all’esistenza di blocchi militari (NATO, CSTO e AUKUS) che, lungi dall’essere una garanzia di pace e di difesa, sono strumenti di aggressione e di guerra contro i popoli. Non dobbiamo nemmeno accettare l’uso cinico della guerra in Ucraina per aumentare i bilanci militari e l’industria bellica. Infine, ma non per questo meno importante, dobbiamo chiedere il disarmo globale, soprattutto per quanto riguarda le armi nucleari e chimiche, e lavorare per una pace globale in cui nessuno Stato imponga, invada o opprima l’altro, vale a dire una pace senza colonizzatori e cimiteri di popoli colonizzati.

In questo modo potremo forse smentire i vituperati letterati russi, come Maksim Gorky, quando al funerale di Anton Cechov disse che il messaggio che ci aveva lasciato era “signore e signori, non abbiamo imparato a vivere in pace”.