𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗰𝗼 𝗮 𝗥𝗮𝗳𝗮𝗵, 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼!

Tel Aviv ha rifiutato per l’ennesima volta una proposta di scambio prigionieri e di tregua fatta da Hamas. รˆ evidente che Israele vuole andare fino in fondo col suo progetto di pulizia etnica. Al contempo, infatti, รจ stato dato il via libera per cominciare le operazioni su Rafah, cittร dove si sono rifugiati un milione e mezzo di palestinesi, in fuga dai massacri indiscriminati delle forze israeliane.

Dalla comunitร internazionale sono arrivati diversi avvertimenti affinchรฉ l’operazione non cominciasse, ma รจ evidente che Israele non risponde piรน a nessun diritto internazionale e che gli avvertimenti rimangono parole, finchรฉ l’Occidente tiene saldo il suo sostegno diplomatico, economico e militare a Tel Aviv. Bisogna continuare il boicottaggio, per rendere ancora piรน forte la richiesta del cessate il fuoco e la fine dell’occupazione sionista.

Marta Collot Pap