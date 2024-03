L’appoggio dell’Occidente ad Israele contro Gaza è un avvertimento a tutto il sud del mondo

“Il genocidio che ci stanno mostrando (in Palestina) non è la vecchia dinamica del conflitto israelo palestinese, ma molto di più.

È per il seguente motivo che la Germania appoggia il genocidio, e che insieme a lei la Francia, l’Unione europea, il Regno Unito e soprattutto gli Stati Uniti d’America sostengono il lancio di bombe sulla gente: sono tutti d’accordo perché stanno facendo una dimostrazione a tutta l’umanità.

Se qualche paese nel mondo volesse cambiare sistema economico, loro ci stanno dicendo: guardate la nostra potenza militare, ciò che accade oggi in Palestina può accadere a chiunque di voi se osate apportare modifiche senza la nostra supervisione.

Questo è il primo pericolo per l’America Latina e per i Caraibi che dobbiamo riconoscere e su cui dobbiamo agire.

Il secondo pericolo è il genocidio di un milione di morti che abbiamo subito in America Latina attraverso la cosiddetta lotta alla droga decisa dagli Stati Uniti e fatta solamente col carcere, la repressione, la polizia, gli assassini e non sulla prevenzione, sulla salute pubblica, sulla istruzione, sul lavoro per tutti, cose che eviterebbero che le persone cadano nel consumo di sostanze pericolose.

Tutte queste considerazioni ci devono obbligare a cambiare le politiche della nostra regione verso una pace fatta di profonda autonomia (dagli USA) sia economica che militare della America Latina e dei Caraibi.

Oggi, con la crisi del capitalismo dovuta alla crisi climatica che loro stessi hanno prodotto, siamo di fronte al cambio di modello economico della umanità ma questi paesi sono pronti ad intervenire militarmente in qualsiasi scenario mondiale quando lo decidono e quando vogliono immischiarsi negli affari interni degli altri.

È per questo motivo che è ingenuo pensare di rimanere una zona di pace se non pensiamo di essere uniti sia politicamente che militarmente per difenderci.

Dobbiamo essere autonomi come America Latina e come Caraibi e cercare alleanze (non più con gli Stati Uniti ma) con altre zone geografiche fino ad oggi sfruttate come per esempio con l’Africa, nell’ottica di una geopolitica differente.

Vi ringrazio per avermi ascoltato”.

Intervento del presidente colombiano Petro, nel momento dell’intervento presidente della Celac (Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi) all’8° summit di questa organizzazione svoltosi a Saint Vincent e le Grenadine l’1 e 2 marzo 2024.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana