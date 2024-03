Transnistria Gramellini, Augias e Vecchioni. Dilettanti allo sbaraglio

LE COSE ESILARANTI

Mi sono sintonizzato sulla trasmissione di Gramellini perché pensavo che vi fosse come ospite Michele Santoro (in realtà ci sarà domani sera).

Mi sono, al contrario, trovato ad ascoltare un dibattito di geopolitica tra Gramellini, Augias e Vecchioni….

Al netto delle solite banalità filoccidentali sulla guerra in Ucraina, ad un certo punto Augias ha parlato di “quella strisciolina di terra” in Moldavia che quel cattivo di Putin dopo essersi preso tutta l’Ucraina, sicuramente si prenderà. È stato veramente esilarante, nel pieno di questo “profondo” dibattito di geopolitica, assistere ad un imbarazzante interrogarsi tra i tre di come si chiamasse questa “strisciolina” di cui nessuno dei tre ha saputo dire il nome.

Nemmeno la regia ha avuto il buon gusto, dopo un minuto di sguardi imbarazzati tra i tre, di portare un bigliettino con scritto: Transnistria!

P.s. Caro Vecchioni scrivi canzoni bellissime, prosegui. Lascia stare la geopolitica.

Claudio Grassi