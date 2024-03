Ecuador e Argentina: stessa rotta?

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

L’Argentina è un Paese che ha sempre occupato un posto di rilievo nella storiografia sull’America Latina. È uno Stato con processi di enorme importanza per comprendere il modo in cui il capitalismo si è sviluppato nella regione. Attualmente è al centro dell’attenzione mondiale, perché per la prima volta nella storia è salito alla presidenza un politico libertario anticapitalista, che ha iniziato a imporre le misure che ritiene necessarie per cambiare il corso del Paese e avviarlo verso l’utopia del regno della “libertà” economica. Gli effetti di tale percorso stanno esplodendo di settimana in settimana, tanto che il presidente Javier Milei sta giocando al paradiso dell’impresa privata – perché questo è il contesto storico – a spese della società nel suo complesso.

Ma c’è un altro piccolo Paese, poco citato nella storiografia latinoamericana, senza la dimensione che hanno avuto l’Argentina, il Brasile o il Messico, o che hanno acquisito i vicini Colombia e Perù. Si tratta dell’Ecuador, dove si stanno verificando processi che meritano attenzione in America Latina. Ne indicherò i principali.

Nel 1979 l’Ecuador è stato il primo a tornare alla “democrazia” dopo un decennio di due dittature militari, nessuna delle quali paragonabile a quelle terroristiche/anticomuniste del Cono Sud. Ma l’avanzata neoliberale è stata inarrestabile nei decenni successivi. Questo processo è stato interrotto dal decennio progressista del governo di Rafael Correa (2007-2017), che ha avviato un’economia sociale per il Buon Vivere. Tuttavia, dal 2017, il governo di Lenín Moreno ha ripristinato il percorso neoliberista-corporativo della fine del XX secolo, che il suo successore, il banchiere e milionario Guillermo Lasso, ha consolidato sotto un’ispirazione mediocremente “libertaria”, ancor prima di Milei. Questi due governi hanno rappresentato un blocco di ferro di potere imprenditoriale-oligarchico e comunicazionale, guidato dall’anticorreismo, un percorso non solo di persecuzione politica e giudiziaria degli ex funzionari della Rivoluzione Cittadina, ma di accerchiamento aggressivo di qualsiasi forza che cerchi di sollevare un progetto di società popolare e anti-neoliberale, facilmente accusabile di essere “correista”.

Il ritorno al modello imprenditoriale neoliberale e oligarchico, come alla fine del XX secolo, non produce sviluppo. L’economia è guidata dal grande capitale, da politiche che avvantaggiano un’élite di imprenditori privi di spirito schumpeteriano, dall’uso dello Stato e delle sue risorse per rafforzare le attività private e da nessuna soluzione ai problemi sociali di miseria, povertà, informalità, disoccupazione e sottoccupazione.

Ci sono abbastanza studi e statistiche per dimostrare questa situazione storica. Dal 2017 a oggi, lo Stato è stato letteralmente catturato dagli interessi delle élite imprenditoriali e dei presidenti-imprenditori. E l’idea di “rimpicciolirlo” ha provocato la più grave deistituzionalizzazione e disarticolazione dell’apparato statale dal 1979.

Questa de-istituzionalizzazione ha favorito la penetrazione delle mafie in diversi enti statali. Lo testimoniano i casi perseguiti dalla Procura della Repubblica, mentre le notizie riportate da tutti i media mostrano che funzioni come il sistema giudiziario e istituzioni come la polizia sono invase da scandali di corruzione e dalla “penetrazione” della criminalità organizzata (https://t.ly/j8O6N). Diversi ricercatori hanno chiarito l’origine e le caratteristiche di questi processi e hanno evidenziato che l’Ecuador è passato dall’essere il Paese più sicuro dell’America Latina nel 2017, ad essere il più violento tra il 2023-2024 (https://t.ly/ccZNW). Inoltre, occupa i primi posti in termini di corruzione.

Finora è stata perseguita solo una politica di militarizzazione interna contro 22 gruppi classificati come “terroristi”. Ma l’emergere di un fenomeno criminale con le caratteristiche che sta vivendo l’Ecuador non ha precedenti nella sua storia. Ed è questo che è servito a consolidare i legami con gli Stati Uniti sotto l’idea di cooperazione, che vanno al di là della sfera della sicurezza interna, perché assoggettano l’Ecuador alle strategie di questa potenza, sia nel campo della lotta al crimine transnazionale sia in materia di coordinamento – tipo TIAR – in ambito militare, consolidato dai trattati firmati da Guillermo Lasso e approvati dal presidente Daniel Noboa, nonostante le disposizioni della Costituzione del 2008. Ciò rende l’Ecuador un territorio centrale – e persino “sperimentale” – per le geostrategie americaniste-monroiste e lo coinvolge nel conflitto globale tra l’egemonia statunitense e il mondo multipolare-multicentrico, provocato dall’ascesa di Cina, Russia e BRICS.

L’importante movimento sindacale all’inizio dell’era democratica ha perso la sua forza. Ha risentito del crollo del socialismo, del susseguirsi di governi neoliberali, delle divisioni politiche, sindacali e individuali e dell’assalto delle imprese ai diritti dei lavoratori. Dagli anni ’90, il movimento indigeno, uno dei più forti e organizzati dell’America Latina, è cresciuto. Tuttavia, ha avuto leader di diversa estrazione politica. È stato vittima della stigmatizzazione della destra, della costante criminalizzazione e della repressione durante gli ultimi due governi. Ma nessuno dei movimenti sociali ha la capacità di promuovere, da solo, un progetto popolare indipendente. La sinistra politica e partitica tende a idealizzare l'”unità”.

Tuttavia, tra i gruppi più tradizionali e di sinistra, pesa ancora l’anticorreismo, si presumono “marxisti, autentici e veri” e hanno appoggiato diverse politiche promosse dai governi di destra che si sono succeduti dal 2017. Il correismo ha preferito seguire il proprio programma, che coincide su punti sostanziali con le proposte dei lavoratori e dei popoli indigeni; ma non ha saputo o voluto determinare, in modo efficace, le strategie di raccordo con questi – e altri – movimenti sociali, pur mantenendo un’evidente rappresentatività nell’ampio spettro del progressismo ecuadoriano, che lo appoggia per il contrasto dei risultati economici, sociali e istituzionali della Rivoluzione Cittadina con quelli che il Paese ha fatto regredire negli ultimi sette anni.

Sulla scena internazionale, l’Ecuador ha smesso di essere un Paese attraente ed è diventato motivo di preoccupazione, mentre l’emigrazione è aumentata, Il disastro nazionale lasciato dai governi Moreno e Lasso contrasta con l’opinione favorevole di cui gode il presidente Noboa al quarto mese di mandato.

La domanda che si pongono gli analisti è quindi: come fa un governo di destra, con un presidente milionario, che approfondisce il modello imprenditoriale-neoliberale ad avere il sostegno dell’opinione pubblica? Si tratta di una questione complessa con molteplici fattori. C’è senza dubbio l’impatto della lotta al crimine, con il fantasioso paragone con il presidente Nayib Bukele di El Salvador. C’è anche l’illusione di incoraggiare il “ricettario” di Milei, in un ambiente di egemonia culturale (Gramsci) della destra, che riproduce la rinascita della destra in America Latina. Racconta l’impotenza generalizzata di fronte alle condizioni sociali generate dal sottosviluppo e la ricerca di una speranza. Ecuador e Argentina, con le destre trionfanti, hanno percorsi economici comparabili: “gradualismo” nel piccolo e “shock” nel grande. Nessuno dei due ha reso possibile una società di benessere collettivo, ma di privilegi per le élite ricche e oligarchie rinvigorite.

