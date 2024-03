Elezioni Russia, la bufala dei militari ai seggi pubblicata dal TG LA7 che poi tenta di mettere una pezza

Marquez

Un soldato in mimetica, con il volto coperto da un passamontagna e un kalashnikov in mano, che entra e esce dalle cabine elettorali di un seggio in Russia mentre all’interno si trovano degli elettori nel momento in cui stanno esprimendo la loro volontà. È quanto mostra un breve video, lungo circa 15 secondi, diventato virale sui social, diffuso dal canale Telegram dell’agenzia ucraina Unian.

Le immagini sono state immediatamente rilanciate dai vari media, tra i quali Fanpage tramite Daniele Angrisani, ma soprattutto dal Tg LA7 che nelle sue edizioni online ne da ampio risalto.

C’è però il dettaglio che i video in questioni appaiono palesemente dei falsi, anche fatti male. Siamo al livello della famigerata “telenovela piemontese” resa celebre da Mai dire TV.

Nel primo video (che potete vedere alla fine dell’articolo) si vede un soldato russo controllare i cittadini mentre votano. Nel secondo si passa direttamente all’arresto al seggio di un votante.

Ma le scene avvengono sempre nello stesso “seggio” con riprese da diverse angolazioni. E inoltre:

Non è mai visibile nessun volto

I soldati si muovono in maniera plateale a favore di ripresa

Nel primo video chi fa le riprese non ha minimamente paura di farsi vedere che filma

Il video appare subito una palese montatura e allora il TG LA7 che in un primo momento aveva sparato nel titolo: “Elezioni Russia: ecco come i soldati controllano i voti” e si era limitato a indicare in fondo all’articolo pubblicato nell’edizione online che non era possibile verificarne l’autenticità, oggi aggiunge la stessa indicazione anche nel titolo.

Prima versione dell’articolo del TG LA7

Seconda versione con titolo modificato

L’ineffabile Puente, il debunker di Open, fonte come abbiamo visto in questi anni ‘imparziale’, ancora non ci sta e così commenta: “Non si conosce l’esatta ubicazione del seggio e in quale giorno sia accaduto il presunto episodio dell’arresto, se il 15 o il 16 marzo 2024. Elementi che rendono difficile la verifica dell’evento. La propaganda russa … si sta impegnando far passare il video come falso e fabbricato da parte degli ucraini, ma le “prove” fornite risultano deboli.”

Cioè praticamente non sa nulla ma bisogna credergli sulla fiducia.

Elezioni Russia: militari ai seggi. Polemica per un video virale non verificato

https://tg.la7.it/embedded/tgla7?content=208673&tid=player&w=720&h=405&title=Elezioni-Russia:-militari-ai-seggi.-Polemica-per-un-video-virale-non-verificato