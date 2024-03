La logica ordoliberista di dequalificazione della scuola statale

In collaborazione con Tracce di classe, videointervista di Luca Placidi a Francesco Cori e Renato Caputo per far emergere la strategia neoliberale di dequalificazione della scuola pubblica a tutto vantaggio della scuola privata.

Ogni governo che si è succeduto negli ultimi trent’anni ha portato avanti lo stesso piano volto a dequalificare sempre più la scuola pubblica per costringere la classe media e la piccola borghesia a indebitarsi per inviare i propri figli alle scuole private. Allo stesso tempo, il progetto volto a ridurre al minimo la componente indiretta del salario sociale impone sempre più l’applicazione del modello di sfruttamento toyotista della forza lavoro agli insegnanti della scuola statale. La videointervista è stata realizzata in collaborazione con Tracce di classe.

