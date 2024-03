Repubblica Democratica del Congo: il gruppo ribelle armato M23 si è avvicinato alla città di Goma, capitale della provincia orientale del Nord Kivu.

Ciò espone il Paese al rischio di un’escalation della guerra, riferisce il Financial Times.

Gli scontri tra i ribelli dell’M23 e le forze governative della RDC divampano intorno alla città di Goma. I militanti dell’M23, che secondo l’ONU sono sostenuti dal vicino Ruanda, si trovano a soli 25 km da Goma. Il gruppo controlla quasi tutte le vie di rifornimento per la città, dove vivono fino a 2 milioni di persone, oltre a centinaia di migliaia di rifugiati.

A causa del blocco della città, i prezzi dei beni di prima necessità stanno aumentando rapidamente. Secondo l’UNHCR, solo nel mese di febbraio, più di 230.000 persone sono fuggite da Goma. Secondo la rappresentante dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nella RDC, Angele Diconge-Atangana, la situazione è diventata catastrofica.

L’M23 è uno dei circa 100 gruppi armati che operano nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, una regione strategicamente importante e ricca di minerali che è stata coinvolta in un conflitto militare per decenni. Il gruppo è emerso nel 2012 e ha catturato Goma in un’insurrezione durata 19 mesi.

Successivamente, le forze governative l’hanno allontanata dalla città. Ma i ribelli sono riusciti a ripristinare la loro efficacia in combattimento nel 2021. I militanti affermano che il governo congolese non è riuscito a soddisfare le richieste previste dall’accordo di pace.

A dicembre, un rapporto delle Nazioni Unite ha fornito prove che i combattenti dell’M23 hanno ricevuto addestramento in Ruanda e che l’esercito ruandese ha fornito loro supporto e ha invaso direttamente il territorio congolese.

A febbraio, gli Stati Uniti hanno condannato il sostegno del Ruanda al gruppo e hanno invitato Kigali a ritirare le sue truppe. Il presidente ruandese Paul Kagame nega da tempo gli aiuti all’M23.

(Iniziativa africana)

