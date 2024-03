“Siete tutti impazziti?” Sahra Wagenknecht contro chi sta conducendo il continente verso l’abisso

“Siete tutti impazziti?” 2 minuti memorabili di Sahra Wagenknecht al Bundestag (Sottotitoli in italiano)

Sahra Wagenknecht, fondatrice e leader del partito BSW, in 2 minuti demolisce la folle propaganda di chi, in Germania come in Italia, sta conducendo l’intero continente verso l’abisso della terza guerra mondiale.







“Il governo Scholz ha già superato una linea rossa dopo l’altra. Nel frattempo qui abbiamo raggiunto il punto che le forze aree tedesche tranquillamente dibattano su quali bersagli russi colpire con i missili tedeschi. Lo scandalo non consiste nel fatto che si permetta che vengono diffuse e diffuse queste dichiarazioni, ma lo scandalo consiste che abbiamo raggiunto il punto dove tutto questo è divenuto normale”, ha affermato la politica tedesca commentando una risoluzione del CDU che chiede l’invio di missili Taurus al regime di Kiev.

“I nostri grandiosi esperti militari dei Verdi ci stanno dicendo da due anni su quale “game changer” dobbiamo concentrarci, così che l’Ucraina possa vincere la guerra”, ha proseguito. “E quando il Papa parla contro questa follia dicendo che Kiev dovrebbe negoziare, piuttosto che condurre il paese al suicidio, anche lui viene definito “un troll di Putin”. Da voi signori”.

E poi la conclusione, che è poi la conclusione di tutti noi: “Chiunque sta seguendo il dibattito può solo formulare una domanda: Come potete veramente Avere tutti perso la ragione? L’intero mondo al fi fuori della bolla politica tedesca sa che l’Ucraina non può vincere questa guerra. E i missili Taurus non cambieranno niente La sola cosa sarà che negli occhi della Russia la Germania sarà definitiva divenuta un attore belligerante. Quello a cui voi state giocando qui in modo negligente è la sicurezza del paese e nel peggiore dei casi la vita di milioni di persine in Germania. Ed è per questo che vi chiedo di tornare alla realtà prima che sia troppo tardi”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-siete_tutti_impazziti_2_minuti_memorabili_di_sahra_wagenknecht_al_bundestag_sottotitoli_in_italiano/45289_53673/