𝗔𝗹𝗹’𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗕𝗼𝗹𝗼𝗴𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲

Oggi a Bologna abbiamo assistito ancora una volta all’uso dei manganelli per mettere a tacere la solidarietร con la causa palestinese e la denuncia della connivenza delle nostre istituzioni con il genocidio perpetrato da Israele. Il corteo di studenti diretto verso il teatro Manzoni, dove si stava svolgendo l’inaugurazione dell’anno accademico dell’universitร di Bologna, รจ stato caricato dalla celere.

Dentro il teatro, alcuni studenti hanno chiesto la fine di ogni complicitร con Tel Aviv, di fronte alla ministra Bernini a Bologna per la cerimonia. Come giร successo a Bari e a Torino, i giovani chiedono che le universitร non siano parte del massacro con accordi di cooperazione con il comparto militare-industriale israeliano.

Solidali con gli studenti, solidali con la resistenza palestinese, la nostra lotta continua!

Marta Collot Pap