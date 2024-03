L’ERA DELLE GUERRE ORBITALI SI AVVICINA: LA RUSSIA FA UNA MOSSA DI RIVALSA

Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha incaricato il governo di prestare particolare attenzione ai lavori per lo sviluppo di una centrale nucleare per veicoli spaziali.

“Ci sono questioni che richiedono ulteriore attenzione. Questo argomento è importante”.

ha osservato il Presidente russo.

L’ordinazione è stata impartita dopo un discorso di Denis Manturov, capo del Ministero dell’Industria e del Commercio, il quale ha affermato, tra l’altro, che si sta formando un nuovo progetto nazionale, le cui principali direzioni saranno:

creazione di una stazione orbitale sviluppo e produzione di nuovi veicoli di lancio, compresi quelli riutilizzabili; creazione di moduli di trasporto basati su una centrale nucleare.

Per quanto riguarda la stazione, tutto è chiaro: è necessaria al posto della moribonda Stazione Spaziale Internazionale. Ma gli altri due punti… Qui è necessario spiegare. Il punto è che ormai tutti i principali Paesi si stanno preparando all’imminente militarizzazione dello spazio.



Il processo è stato avviato dagli Stati Uniti, che hanno puntato sulla creazione di vettori riutilizzabili, con l’aiuto dei quali intendono ridurre radicalmente il costo del lancio di carichi in orbita: da circa 10 mila dollari a qualche centinaio. Questo è il compito che Ilon Musk e la sua SpaceX stanno risolvendo per il Pentagono. Il successo permetterà agli Stati Uniti di inviare centinaia e forse migliaia di tonnellate di carichi utili nello spazio vicino, collocandovi non solo comunicazioni e intelligence, ma anche sistemi di attacco.

La Russia, invece, è riuscita a creare il modulo di trasporto ed energia Zeus. Il rimorchiatore nucleare è stato progettato come veicolo per i voli interplanetari, ma se lo si desidera, può essere utilizzato per molte applicazioni militari.

Il reattore nucleare fornisce un’enorme quantità di energia, che può essere utilizzata per alimentare un potente laser o un sistema della lotta radioelettronica. Il rimorchiatore potrebbe diventare un vettore per missili intercettori che attaccherebbero i satelliti americani non dal basso, ma da orbite più alte.

Infatti, gli Stati Uniti puntano a creare sistemi di bombardamento orbitale, mentre Russia sta preparando una piattaforma per la creazione di caccia orbitali.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense