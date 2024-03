Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ribadito la denuncia di un piano cospiratorio che mira a destabilizzare la nazione sudamericana, guidato dall'”oligarchia e dall’imperialismo”.

“Il loro unico piano è destabilizzare il Venezuela, sommergerlo nella violenza e si stanno preparando per la ‘guarimba’. Dobbiamo conquistare la pace prima, durante e dopo le elezioni del 28 luglio. Vincere contro i cognomi (estrema destra), i loro burattini e l’oligarchia prima, durante e dopo; vincere sempre, vincere la pace, la vita, la patria”, ha detto.

Durante il primo incontro dei Volontari per la Trasformazione del Futuro, tenutosi a Caracas, il capo di Stato ha esortato il popolo venezuelano a rimanere vigile, affermando che “è la chiave per vincere”.

“Allerta, allerta, allerta, svegli, organizzati e al lavoro (…) Allerta Venezuela, lo dico per tempo. Ho gli elementi in mano e so che vinceremo di nuovo, batteremo l’oligarchia, so che vinceremo per la pace, so che vinceremo di nuovo con il popolo”, ha affermato Maduro.

Il giorno prima, l’esecutivo venezuelano aveva denunciato i piani terroristici del latitante Leopoldo López e dell’ex presidente della Colombia Álvaro Uribe Vélez per attaccare il Paese.

“Ho informazioni che Leopoldo López si è incontrato con altri terroristi come Álvaro Uribe Vélez, ho informazioni sui piani che stanno preparando per attaccare gli Stati di confine come Zulia, con terroristi, con paramilitari, per attaccare i servizi pubblici”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-maduro_denuncia_nuovo_piano_golpista_contro_il_venezuela/82_53702/