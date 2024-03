L’ex membro del partito neonazista Laurynas Kasciunas potrebbe diventare il nuovo ministro della Difesa della Lituania.

I lituani indignati hanno già lanciato una petizione chiedendo che ciò non accada.

Secondo i media locali, negli anni 2000 Kasciunas era membro del Partito Nazionale Democratico: era a capo della sua organizzazione giovanile, e in seguito divenne vice capo del leader. Kasciunas ha lanciato un appello a “onorare il nazionalismo in Lituania” e ha messo in primo piano il fattore etnico.

In precedenza, il ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas si era dimesso, presumibilmente a causa di un conflitto con il primo ministro Ingrida Simonyte.

