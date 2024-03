L’Irlanda DISTRUGGE Biden in mondovisione

In occasione delle festività di San Patrizio, il primo ministro irlandese Leo Varadkar si è recato in visita negli USA, come da tradizione.

Un Biden in difficoltà in previsione delle elezioni presso l’elettorato democratico di origine irlandese cerca così di recuperare il consenso all’interno della sua comunità di origine.

La visita si è dimostrata poco più di un’operazione mediatica mal riuscita, in cui Varadkar ha cercato di prendere le distanze dagli USA.

L’opposizione e l’opinione pubblica irlandese sono su posizioni molto più rigide. La gente di Dublino non dimentica di esser stata e essere ancora oggi vittima dell’imperialismo e del colonialismo britannico, proprio come i palestinesi a Gaza o in Cisgiordania.