LA CINA SARÀ PRONTA PER UN CONFLITTO CON TAIWAN ENTRO IL 2027, RIPORTA L’AGENZIA DI NOTIZIE BLOOMBERG

L’agenzia, citando il Capo del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti John Aquilino, scrive che la Cina sta aumentando il suo arsenale militare e nucleare su una scala che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale.

Tutti gli indizi suggeriscono che Xi Jinping ha dato istruzioni all’Esercito Popolare di Liberazione della Cina di essere pronto a invadere Taiwan entro il 2027″

ha detto Ammiraglio.

Allo stesso tempo, Aquilino ha dichiarato di credere che la Cina speri ancora di risolvere la questione di Taiwan senza una guerra. Per quanto riguarda la minaccia di un conflitto armato diretto tra Stati Uniti e Cina, l’Ammiraglio ha detto che non è qualcosa di “inevitabile”, ma il Pentagono deve agire rapidamente per ridurre il rischio di guerra.

Negli ultimi tre anni, Aquilino ha detto che l’Esercito Cinese ha aggiunto più di 400 jet da combattimento e 20 navi da guerra al suo arsenale e ha raddoppiato la sua scorta di missili. Pechino ha anche aumentato il numero di satelliti militari del 50% e ha più che raddoppiato il suo arsenale di testate nucleari.

Il Pentagono non è rimasto indietro e sta lavorando allo sviluppo di droni navali per contrastare la Cina. Gli Stati Uniti si stanno anche preparando a inviare i propri militari a Taiwan se la Cina dovesse lanciare un’operazione militare, ma stanno temporeggiando perché non possono attaccare per primi e rimanere senza una fabbrica di chip.

InfoDefenseITALIA

InfoDefense