Spagna, Sumar diventa una vera e propria organizzazione politica

Sumar nasceva lo scorso anno per raggruppare al suo interno 20 partiti politici della sinistra e della sinistra radicale spagnola in vista delle elezioni generali del 2023.

Vi proponiamo l’articolo a firma di Gema Delgado per Mundo Obrero, in cui si racconta l’esito della prima assemblea organizzativa che segna la nascita del nuovo soggetto politico.

“Finalmente oggi abbiamo una leadership politica, un documento politico e un metodo organizzativo”. Questo è stato il risultato della 1° Assemblea del Sumar, come ha espresso la neoeletta Coordinatrice generale dell’organizzazione, Yolanda Díaz, all’inizio del suo discorso nell’atto finale che ha chiuso una giornata iniziata alle 10 del mattino nel quartiere madrileno di Villaverde. Ieri, 23 marzo, si è costituito il Gruppo di coordinamento con gli 80 membri eletti dagli iscritti, che sono quelli che con il loro voto decidono il 70% delle posizioni nella direzione. A loro si aggiungeranno altre 37 persone nominate direttamente dai partiti, entro un periodo massimo di un mese.

Si tratta di un ulteriore passo nella storia del Sumar, iniziata con un processo di ascolto il 9 giugno 2022 a Matadero e proseguita il 2 aprile 2023, a Magariños, quando Yolanda ha fatto un ulteriore passo avanti presentandosi come candidata alle elezioni generali. Ieri, con lo slogan “Vamos a más”, si è tenuta l’Assemblea fondativa in uno dei quartieri più svantaggiati di Madrid. Il prossimo capitolo sarà prevedibilmente in autunno, quando l’organizzazione terrà la sua Assemblea costituente e si svilupperà il ruolo delle varie organizzazioni politiche nello spazio.

L’evento politico che ha chiuso l’Assemblea è durato tre ore ed è stato riempito dai saluti dei leader della sinistra europea e latinoamericana. Il primo a parlare sul palco de La Nave è stato l’ambasciatore della Palestina, applaudito a gran voce dal pubblico in piedi. La denuncia del genocidio perpetrato da Israele è stata presente per tutta la durata dell’evento. La difesa del popolo palestinese è stata seguita dalla difesa del popolo saharawi presentata dalla voce del Polisario in Spagna. Sono intervenuti anche i dirigenti dei sindacati di classe ed Estrella Galán ha tenuto il suo primo discorso come candidata del Sumar alle elezioni europee di giugno.

All’intervento di Iñigo Errejón, direttore del giornale politico del progetto di Yolanda Díaz, è seguito quello dei cinque ministri del Sumar. Sira Rego ha ribadito l’impegno di Izquierda Unida per il Sumar: “Da Izquierda Unida apporteremo la nostra migliore tradizione, il nostro filo rosso, ma anche il verde, il viola e il bianco. Da Izquierda Unida continueremo a dialogare per costruire uno spazio in cui riunire le diverse tradizioni politiche”. Pablo Bustinduy ha affermato con forza che “la disuguaglianza non può essere normalizzata come principio di ordine sociale”, così come non può essere normalizzata l’ultradestra. “I diritti sociali non sono briciole”, ha affermato, sostenendo una distribuzione della ricchezza che preveda la fine dell’impunità di chi non paga le tasse. Monica García ha ironizzato sulla “coincidenza” che ogni volta che il Paese va avanti ci sono tensioni. Ha attaccato il PP di Maseratti: “La loro libertà è una frode e la loro tensione è un modo per derubarci della democrazia”. Ernest Urtasun ha accolto con favore l’iniziativa di ieri: “Grazie a questa Assemblea, il Sumar è più forte (…) Il governo è importante, ma i progetti politici non vivono senza organizzazione”.

Più politica e più partecipazione

Yolanda Díaz ha chiuso l’evento politico rivendicando il progetto per il Paese che stanno presentando per il prossimo decennio. “Non si tratta di vincere le elezioni, ma di vincere il Paese e di trasformarlo”. Ha riconosciuto che non è facile, ma che il movimento operaio ha lottato ed è riuscito a ridurre la giornata lavorativa a 8 ore, “siamo figli di quell’eredità e faremo un passo avanti, proprio come hanno fatto i movimenti femminista e LGTBI”. La forza trainante è la speranza, ha sottolineato, “la speranza è rivoluzionaria”. Nel corso del suo intervento ha anche fatto appello all’organizzazione e alla partecipazione.

Ha rivendicato la politica come strumento di cambiamento, di fronte all’attuale brutale disaffezione. “La politica è per la gente comune (…) coloro che hanno più bisogno dell’istruzione pubblica non sono i ricchi (…) per questo sono stati determinati a distruggere le istituzioni trasformando il Congresso in un vero e proprio pantano”. La corruzione è il più grande dissolutore della fiducia nella politica, è letale per la democrazia, ha detto, e “combatteremo la corruzione ovunque essa provenga”.

Ha chiesto più politica e più partecipazione. “Anche se questo mondo è peggiore, vi invito a guardarlo in faccia per cambiarlo”. “Dobbiamo mettere radici”, ha detto, “invito la gente di tutto il Paese a organizzarsi perché è dal municipalismo che possiamo cambiare la vita”.

Nei precedenti interventi è stato ricordato che il governo di coalizione progressista è un’eccezione in un’Europa in cui l’estrema destra avanza a passi da gigante ogni volta che vengono indette le elezioni. Yolanda ha sottolineato che senza Sumar questo governo non sarebbe stato possibile e ha lasciato un messaggio al PSOE: “Il popolo ha lottato, ha avuto speranza, si è mobilitato e ora tocca a noi, al governo spagnolo, esserne all’altezza. E questo significa non accontentarsi di quello che abbiamo. Ci sono molte persone che vogliono un governo di progresso, di diritti, un governo che cammini insieme, e noi non faremo errori in questo senso perché chi pensa di poterlo fare da solo si sbaglia. Ecco perché dal Sumar ci occuperemo della coalizione progressista perché è l’unica strada possibile, perché è quello che vuole la gente e continueremo a farlo”.

La leader del Sumar ha fatto appello alla “politica utile”, quella che risolve i problemi della vita quotidiana “ed è su questo che stiamo lavorando perché questa sarà la legislatura del tempo, della vita, per poter avere più tempo per camminare, per leggere, per lavorare meno senza una riduzione del salario e per poter vivere meglio, sarà la legislatura dell’assistenza (…) la legislatura dei lavoratori, dei borsisti, la legislatura che riconosce i diritti di chi non li ha mai avuti”, ha aggiunto, riferendosi ai lavoratori domestici.

Le votazioni sui documenti politici, organizzativi ed etici sono state approvate dai membri del Sumar con percentuali che vanno dall’83% all’84%. La candidatura guidata da Yolanda Díaz ha ottenuto l’81,5% dei voti contro il 4,6% ottenuto dalla candidata delle Baleari Concepción Matarin González, il che significa che ognuna di loro ha rispettivamente 76 e 4 persone della propria lista alla guida del partito. L’affluenza alle urne è stata bassa. Hanno votato solo 8.179 delle 70.000 persone che si erano registrate sul sito web del Sumar nell’ultimo anno e mezzo. D’ora in poi sarà stabilita una quota per i militanti e si farà una distinzione tra chi paga e chi non paga per quanto riguarda la partecipazione