IL GIORNO DEL RICORDO E DELLA VERITA’ IN ARGENTINA.

Immagine della manifestazione a Buenos Aires

Un grande 24 marzo per dire No a Milei. La destra ha vinto le elezioni , ma perde nella realtà. L’enorme concentrazione nella capitale e in molte città del paese dimostra una disponibilità di mobilitazione, che non è facile trovare in altri luoghi del mondo. È difficile azzardare cifre, ma non è rischioso supporre che più di un milione di persone si siano mobilitate questo 24 marzo, metà delle quali a Buenos Aires e nelle periferie. Le divergenze politiche sorte, che in alcuni luoghi hanno cospirato per impedire la realizzazione di atti unitari, sono state superate da centinaia di migliaia di persone che sono andate per conto proprio e hanno apportato unità ad attività non vissute come differenziate. In ogni caso, un transito continuo di manifestanti, dove le bandiere passavano dal celeste e bianco al rosso.

Javier Milei rifiuta di riconoscere il carattere repressivo della dittatura militare del 76 e i 30.000 desaparecidos.



Javier Milei e il dittatore Videla