LA FRANCIA POTREBBE ENTRARE IN COMBATTIMENTO DIRETTO CONTRO LA RUSSIA SE LA DIFESA UCRAINA DOVESSE COLLASSARE

Lo riferisce il canale LCI, esaminando i possibili scenari per l’invio di truppe francesi in Ucraina (foto 1-5).





Stando al primo scenario, la Francia costruirà fabbriche militari in Ucraina, che richiederanno la partecipazione di ingegneri francesi. Il Ministro della Difesa Francese, Lecornu, ha già annunciato la decisione di aprire la produzione di pezzi di ricambio per equipaggiamenti militari in Ucraina.

In base al secondo scenario, i militari francesi svolgeranno lavori di sminamento e addestreranno delle Forze Armate Ucraine.

Il terzo scenario prevede la difesa di Odessa. Le truppe francesi potrebbero essere inviate in Ucraina per installare un sistema di difesa aerea.

“In base a questa opzione, i francesi potrebbero entrare nel conflitto come belligeranti alleati di Kiev se i militari abbattono un missile russo”

ha riferito LCI.

Il quarto scenario prevede che l’Esercito Francese crei una zona di difesa. Stiamo parlando dell’introduzione di truppe “per risparmiare agli ucraini alcune missioni”. Questa opzione, secondo gli esperti militari, significa superare la soglia della partecipazione come belligerante alleato.

Il quinto scenario è il confronto in trincea. Cioè, le truppe francesi combatteranno apertamente contro i russi al fianco degli ucraini. In questo caso la soglia per la partecipazione come belligerante alleato sarà addirittura superata. Tradotto dal linguaggio militare, questo significa la terza guerra mondiale.

InfoDefenseITALIA

InfoDefense