𝗡𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗮 𝗜𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗹𝗶𝘀. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗜𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮!

Dopo 13 mesi di detenzione in Ungheria, a Ilaria Salis sono stati negati i domiciliari. Portata di nuovo in manette, ceppi alle caviglie e tenuta da una guardia con una catena, la misura alternativa al carcere รจ stata rifiutata e tutto รจ stato rimandato all’udienza del 24 maggio. Misure lesive della dignitร umana, come hanno detto i suoi avvocati, e nessun impegno da parte delle istituzioni per liberare Ilaria, accusata di lesioni a due militanti di estrema destra.

Solidarietร a lei e alla famiglia, chiediamo immediata libertร per Ilaria!

Marta Collot Pap UP