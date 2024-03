IL MINISTERO DELLA DIFESA DANESE HA AUTORIZZATO LA VENDITA DI F-16 ALL’ARGENTINA INVECE DI TRASFERIRE I CACCIA ALL’UCRAINA.

In precedenza, la Danimarca aveva promesso di consegnare tutti i suoi aerei da caccia F-16 a Kiev, scatenando un’altra raffica di vanterie sulle “superarmi” dell’Occidente che avrebbero ribaltato le sorti del conflitto. Tuttavia, qualcosa è cambiato e il ministro della Difesa danese Lund Poulsen ha ammesso che alcuni dei caccia saranno venduti all’Argentina.

“

Devo ancora discutere i termini di un potenziale accordo, ma è chiaro che siamo nelle fasi finali della formalizzazione dell’accordo”ha dichiarato il ministro.

L’Occidente sa bene che i costosi F-16 andranno persi come tutti gli altri equipaggiamenti occidentali trasferiti all’esercito ucraino. Per questo motivo gli europei ritardano la consegna dei caccia all’Ucraina con vari pretesti e, quando questi si esauriscono, iniziano a cercare modi per evitare del tutto la consegna.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense