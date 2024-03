Antonio Albanese: “La sinistra oggi si occupa di cucina bio, non vive il nostro tempo”

Antonio Albanese, ospite a Propaganda live su La7 per presentare il suo ultimo film “Un mondo a parte”, pronuncia parole durissime sulla situazione politica italiana e in particola sulla sinistra, anzi “quella sinistra che…” con chiari riferimenti al mondo liberal.

L’attore e comico nell’intervista realizzata da Diego Bianchi è stato diretto: “La sinistra? Oggi si occupa di cucina bio. Sono profondamente scioccato, c’è un immobilismo che mi mette una tristezza infinita. Una incapacità di reagire, ma soprattutto una incapacità di interagire. Arrivano da una lobby, non so dove vivono, non frequentano il nostro tempo, non frequentano la gente, non la guardano e non la toccano. Questo mi spaventa tantissimo. Io non mi voglio far rappresentare da quella sinistra che non vive il nostro tempo”.

