Cosa c’è veramente dietro l’incrollabile sostegno della Germania a Israele?

Per comprendere il sostegno incondizionato della Germania al genocidio israeliano, è necessario comprendere le origini dello Stato tedesco.

Di Matthew Read* – Peoples Dispatch

L’entità del sostegno del governo tedesco a Israele durante l’offensiva in corso a Gaza ha colto molti di sorpresa. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è stato ancora più moderato nelle sue critiche a Tel Aviv rispetto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Un punto di riferimento centrale per i politici tedeschi è la nozione di Staatsräson (“ragione di Stato”). Si tratta di un termine coniato per la prima volta in un saggio dell’ex ambasciatore tedesco in Israele, Rudolf Dreßler, all’inizio degli anni 2000 e ripetuto da Angela Merkel in un discorso davanti alla Knesset nel 2008. Da allora è diventato il fulcro delle dichiarazioni pubbliche tedesche e uno strumento ideologico per legittimare il “diritto all’autodifesa” di Israele. Come ha detto Scholz il 12 ottobre 2023: “In questo momento c’è un solo posto per la Germania. Noi stiamo dalla parte di Israele. …Questo è ciò che intendiamo quando diciamo che la sicurezza di Israele è lo Staatsräson della Germania”.

In questo contesto, un numero crescente di nazioni del Sud globale ha iniziato a contestare alla Germania di aver sbianchettato e persino giustificato il genocidio dei palestinesi. Nel gennaio 2024, il defunto presidente della Namibia, Hage Geingob, ha rilasciato una dichiarazione in cui criticava fortemente la Germania per la sua difesa acritica di Israele, sottolineando che il governo tedesco stava ora sostenendo attivamente un genocidio in Palestina, mentre non aveva ancora espiato il suo genocidio contro gli Herero e i Nama in Namibia (1904-1908). Per ragioni simili, il governo del Nicaragua sta portando la Germania davanti alla Corte internazionale di giustizia per aver favorito il genocidio israeliano a Gaza.

Per capire cosa si cela dietro lo Staatsräson tedesco e la sua relazione bilaterale con Israele, è necessario comprendere le origini dell’attuale Stato tedesco e la tradizione in cui si colloca.

Il contesto storico

La Repubblica Federale Tedesca (RFT, comunemente chiamata “Germania Ovest” durante la Guerra Fredda) è stata fondata nel maggio 1949. Analogamente alla Corea del Sud e a Taiwan, la RFT fu creata dopo la Seconda guerra mondiale sotto l’ala degli Stati Uniti per fungere da baluardo contro il socialismo. In quanto attore centrale delle strategie occidentali di “contenimento” e di “ripiegamento”, lo Stato tedesco occidentale doveva essere al tempo stesso aggressivo nei confronti dell’Est socialista e docile nei confronti dell’Ovest capitalista. L’influenza delle imprese che avevano finanziato Hitler fu così intenzionalmente ripristinata e gli uomini d’affari legati al partito nazista furono ufficiosamente graziati per il loro ruolo nei crimini contro l’umanità della Germania fascista, nonostante avessero spesso tratto profitto direttamente dal lavoro forzato durante il Terzo Reich (ad esempio, Daimler, Siemens, Rheinmetall, ecc.). Allo stesso tempo, la RFT era strettamente legata all’ordine guidato dagli Stati Uniti attraverso il Piano Marshall e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), che ancora oggi prevede lo stazionamento di decine di migliaia di truppe statunitensi in Germania.

I leader della giovane RFT si trovarono immediatamente di fronte al problema di come affrontare pubblicamente l’Olocausto. Le immagini dei detenuti dei campi di concentramento provocarono onde d’urto in tutto il mondo e diedero vita all’appello internazionale: Mai più! Tuttavia, a livello nazionale, la Germania Ovest non poteva permettersi una denazificazione completa della società, perché ciò avrebbe destabilizzato le basi capitalistiche della RFT come era accaduto nella Germania Est, dove i criminali di guerra nazisti e gli uomini d’affari erano stati rigorosamente espropriati. Così, piuttosto che affrontare le radici economiche del fascismo e perseguire alcuni settori della classe dirigente per aver favorito Hitler, i conservatori e i liberali della RFT hanno promosso una narrativa di colpa collettiva tedesca che tutti i cittadini avrebbero dovuto espiare. Non erano stati il capitalismo e il sistema liberale della Repubblica di Weimar (1918-1933) a consentire l’ascesa del fascismo, ma le propensioni culturali del popolo tedesco.

Questa strategia politica è stata evidente nel sostegno della Germania occidentale allo Stato di Israele, che era stato fondato un anno prima della RFT. Il primo cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, aveva pubblicamente descritto il primo accordo di riparazione della RFT con Israele nel 1952 come “basato su un obbligo morale impellente”. Di fronte alle critiche interne sull’accordo da tre miliardi di marchi – in particolare da parte del partito liberaldemocratico (FDP) e del suo stesso partito dell’Unione cristiano-democratica (CDU) – Adenauer annunciò che “ci sono valori più alti dei buoni affari”. Tuttavia, documenti recentemente scoperti dal Ministero degli Esteri tedesco rivelano che Adenauer era in realtà “disposto a negoziare le riparazioni [con Israele] solo a causa delle pressioni degli Stati Uniti”. Il cancelliere aveva fatto riferimento alle relazioni della Germania Ovest con gli Stati Uniti e aveva detto che “interrompere i negoziati con Israele senza risultati creerebbe i più gravi pericoli politici ed economici per la Repubblica Federale”.

In altre parole, gli Stati Uniti avevano stabilito che se la RFT avesse voluto tornare a essere un attore potente nella politica europea, avrebbe dovuto fornire un significativo sostegno politico, economico e militare allo Stato di Israele. Sebbene all’inizio ci sia stato un notevole malcontento interno per questa precondizione, i leader della RFT sono arrivati ad apprezzare le relazioni con Israele come favorevoli ai propri interessi, sia in termini di strategia geopolitica che di attività redditizie per le industrie tedesche.

Ad esempio, negli ultimi anni le vendite di armi a Israele sono aumentate vertiginosamente; Siemens trae regolarmente profitto da contratti israeliani, come la gara d’appalto indetta nel 2018 dalle ferrovie israeliane per un valore di circa un miliardo di euro; e anche la casa farmaceutica tedesca Merck (la cui famiglia fondatrice era un convinto nazista) gestisce siti di ricerca e progetti per milioni di euro in Israele. Di fronte alle immagini orribili che arrivano dalla Palestina, i media tedeschi giustificano l’esportazione di armi e capitali in Israele ripetendo acriticamente la linea ufficiale del governo: “In passato, la Germania ha fornito soprattutto sottomarini a Israele e ha anche sovvenzionato le esportazioni con il denaro dei contribuenti”. Il contesto è che la Germania ha dichiarato la sicurezza di Israele come Staatsräson in considerazione dell’assassinio di sei milioni di ebrei da parte della Germania nazista”.

Concetti come Staatsräson e colpa collettiva tedesca sono stati quindi sviluppati come strumenti ideologici per sviare la responsabilità della classe capitalista tedesca per i crimini di guerra nazisti del passato e per mascherare il brutale perseguimento dei propri interessi economici e politici in Asia occidentale nel presente. Ciò aiuta il governo tedesco a creare confini estremamente ristretti per il dibattito pubblico su queste politiche. Dal 7 ottobre, lo Staatsräson è stato utilizzato anche per intensificare drasticamente le misure anti-migranti. La più sfacciata di queste è forse un nuovo decreto nello Stato della Sassonia-Anhalt, in cui i richiedenti la cittadinanza tedesca dovranno ora giurare fedeltà al “diritto all’esistenza” di Israele.

Il Sud globale sfida l’ipocrisia tedesca

Il sostegno incondizionato della RFT a Israele non è una novità, ma è salito alla ribalta con il crescente numero di Stati del Sud globale che si sono espressi contro il genocidio israeliano.

Sulla stampa tedesca, i commentatori si sono affannati a delegittimare la causa del Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia (CIG) definendola “palesemente unilaterale”. Rispondendo al caso del Sudafrica, il ministro tedesco per gli Affari economici Robert Habeck (Verdi) si è limitato a spazzarlo via: “Accusare Israele di genocidio, a mio avviso, è una completa inversione di vittime e carnefici, ed è semplicemente sbagliato”. Anche in questo caso, il ruolo della classe capitalista tedesca nell’alimentare il nazismo viene confuso con una “speciale responsabilità storica” che tutti i tedeschi condividono nei confronti di Israele: “A causa dei capitoli più oscuri della nostra storia, la Germania deve convivere con la terribile responsabilità di un genocidio perpetrato in suo nome. […] La Germania nazista ha commesso uno dei peggiori crimini della storia umana, l’Olocausto contro gli ebrei in Europa. Tenendo presente tutto questo, pensiamo che l’autodifesa contro un regime terroristico che si nasconde dietro la popolazione civile come scudi umani per massimizzare la sofferenza e rendere impossibile la difesa contro le sue azioni, non sia un intento genocida”.

Queste argomentazioni continuano a influenzare un’ampia fetta della popolazione tedesca, ma i leader del Sud globale sono meno suscettibili e hanno iniziato a mettere in discussione l’ipocrisia del governo tedesco. La prima accusa seria è arrivata all’inizio del 2024, quando l’allora presidente della Namibia Hage Geingob pubblicò una dichiarazione in cui ricordava al mondo che la Germania aveva “commesso il primo genocidio del XX secolo nel 1904-1908, in cui decine di migliaia di namibiani innocenti morirono nelle condizioni più disumane e brutali”. Ribaltando implicitamente il concetto di Staaträson tedesco, Geingob ha sostenuto che intervenendo presso la Corte internazionale di giustizia “in difesa e a sostegno degli atti genocidi di Israele”, la RFT ha di fatto rivelato la sua “incapacità di trarre lezioni dalla sua orribile storia”.

All’inizio di marzo 2024 è arrivata la prossima sfida pubblica dal Sud globale: Il Nicaragua ha presentato una nuova causa alla Corte internazionale di giustizia, questa volta direttamente contro la Germania, accusando Berlino di aver violato i suoi obblighi nei confronti della “Convenzione sul genocidio” del 1949. Attraverso il suo sostegno politico, finanziario e militare a Israele e il disimpegno dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), “la Germania sta facilitando la commissione di un genocidio e, in ogni caso, è venuta meno al suo obbligo di fare tutto il possibile per prevenire la commissione di un genocidio”. I liberali tedeschi si sono affrettati a liquidare il caso come “una tattica diversiva a buon mercato […] da parte di una dittatura che nega ai propri cittadini ogni garanzia dello Stato di diritto”.

Tuttavia, solo alcune settimane dopo, il governo tedesco è stato nuovamente condannato pubblicamente, e questa volta non dai “governi autocratici e di sinistra” dell’America Latina, ma da un alleato fino ad allora stretto, la Malesia. In una conferenza stampa congiunta a Berlino, il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha risposto alla continua insistenza di Scholz sul diritto di Israele all’autodifesa chiedendo provocatoriamente: “Dove abbiamo gettato via la nostra umanità? Perché questa ipocrisia? Perché questo atteggiamento selettivo e ambivalente verso una razza?”.

Questi sviluppi sono gli ultimi segnali del fatto che l’egemonia ideologica ed economica dell’Occidente sta vacillando. Concetti come l’”ordine internazionale basato sulle regole” e lo Staatsräson tedesco non hanno più un peso sufficiente per mettere a tacere il dissenso a livello internazionale. Un’espressione del “nuovo umore” nel Sud globale è la lotta per la proprietà di organismi internazionali come la Corte internazionale di giustizia.

L’Occidente sta minando la propria egemonia ideologica

La Repubblica Federale Tedesca si colloca nella tradizione del capitalismo tedesco, con tutti gli scheletri che nasconde nell’armadio. Il suo sostegno incondizionato a Israele è il prodotto, da un lato, di interessi economici e geopolitici egoistici nella regione e, dall’altro, dello sforzo di deviare la responsabilità dell’olocausto e della mancata volontà di denazificare la società tedesca occidentale. L’altra Germania – la Repubblica Democratica Tedesca (DDR) – si collocava in una tradizione molto diversa. Era governata dai comunisti e dai socialdemocratici che avevano languito in esilio o nei campi di concentramento di Hitler durante il Terzo Reich. Lì, la richiesta “Mai più!” non era intesa come una colpa collettiva che tutti i tedeschi dovevano portare, ma come un dovere militante di combattere il fascismo e il razzismo, indipendentemente dalla forma specifica che assumevano. In quanto tale, la DDR sosteneva con convinzione il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione e alla resistenza all’occupazione.

Oggi, in Germania, lo spazio per il dibattito pubblico su questo tema si sta restringendo sempre di più. Il sostegno alla Palestina viene censurato o del tutto vietato. Eppure il governo tedesco non può mettere a tacere così facilmente gli Stati del Sud globale. Continuando a viaggiare da un Paese all’altro, giustificando incessantemente il genocidio israeliano a Gaza e propagandando la nozione di “politica estera femminista”, il governo tedesco sta rapidamente minando l’egemonia ideologica dell’Occidente ed esponendo al mondo la propria ipocrisia.

*Matthew Read è un ricercatore del Forum Zetkin con sede a Berlino.