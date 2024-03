Cina: il Tibet celebra i 65 anni della riforma democratica

I residenti dello Xizang (Tibet) hanno festeggiato il 65º anniversario della riforma democratica con cerimonie e celebrazioni. L’evento ha sottolineato il notevole progresso e il futuro promettente della regione cinese. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Impegnandosi in cerimonie di alzabandiera, canti e danze gioiose per esprimere la loro gioia, e ospitando seminari per riflettere sul progresso sociale, i residenti della Regione Autonoma dello Xizang (Tibet, ndt), nel sud-ovest della Cina, hanno celebrato giovedì il 65º anniversario della riforma democratica, che segnò la fine del feudalesimo servile, con una variegata serie di attività. I sorrisi che adornano i volti dei residenti locali non solo testimoniano la notevole crescita della regione negli ultimi 65 anni, ma sottolineano anche il promettente futuro della regione, hanno detto gli analisti.

Lo Xizang continuerà a svilupparsi, contribuendo alla modernizzazione della Cina, che sarebbe la confutazione più potente alle menzogne propagate da certe forze anti-cinesi all’estero che cercano di offuscare i progressi dei diritti umani della regione, hanno detto gli osservatori.

Alle 10:00 di giovedì mattina, con la melodia de L’Inno dei Volontari, l’inno nazionale cinese, che risuonava, i residenti di diverse estrazioni etniche si sono riuniti nella piazza del Palazzo del Potala per assistere all’alzabandiera della Bandiera Rossa con la Stella a Cinque Punte – la bandiera nazionale cinese – e hanno intonato l’inno nazionale per commemorare il 65º anniversario della riforma democratica della regione.

Scene simili si sono svolte in tutta la regione. Sebbene la regione dello Xizang vanti ampi confini intrecciati con l’Himalaya, i residenti nelle zone di confine più remote, una volta difficili da raggiungere, hanno a loro volta celebrato il 65º anniversario della riforma democratica così come la loro vita felice.

Nella contea di Yadong, situata nelle terre di confine meridionali della città di Xigaze e intersecante con India e Bhutan, otto eventi celebrativi si sono svolti nelle sue municipalità da martedì a giovedì. Oltre all’alzabandiera, all’intonazione dell’inno nazionale e alla visione del discorso del 28 marzo in diretta, i residenti hanno anche commemorato e celebrato questo giorno attraverso quiz, competizioni sportive e spettacoli culturali.

Puqiong, un residente di 61 anni di Yadong, ha detto alla celebrazione: “Oggi è un giorno degno di essere commemorato. Per me, la nostra famiglia ha assistito a cambiamenti epocali nello Xizang dal 1959. La vita dei contadini e pastori di Yadong è notevolmente migliorata in aspetti come la qualità della vita, i trasporti e l’istruzione“.

“Le persone qui continueranno ad essere grate al Partito, servendo come guardiani e costruttori delle regioni di confine. Tutti hanno fiducia nella strada verso la prosperità e rimarranno risoluti nel seguire il Partito“, ha osservato.

In questo giorno speciale, i soldati di confine hanno a loro volta festeggiato con i residenti locali. I soldati dell’Area Militare di Xigaze hanno partecipato alla cerimonia di alzabandiera locale giovedì mattina e hanno assistito alle esibizioni festose del pubblico. Hanno anche ripassato le proprie conoscenze e la storia del Paese e dello Xizang.

“Oggi si celebra il 65º anniversario della liberazione di 1 milione di servi nello Xizang. Il popolo di tutte le etnie dello Xizang, coraggioso e tenace, ha trasformato il vecchio Xizang impoverito in un nuovo Xizang con un’economia prospera, un progresso sociale completo, un ambiente ecologico favorevole e vite felici“, ha detto Wang Qian del Distretto Militare del Comando Militare dello Xizang, intervistato dal Global Times martedì.

Piena fiducia

La riforma democratica del 1959 nello Xizang ha liberato 1 milione di servi, ha notevolmente liberato la produttività e ha aperto la strada allo sviluppo rapido della regione nell’economia, nella società e nella cultura. Un evento storico monumentale ha spinto il progresso nella protezione dei diritti umani nello Xizang ed è anche un evento emblematico nell’avanzamento dei diritti umani globali, hanno detto gli analisti.

Negli ultimi 65 anni, sotto la forte guida del Partito Comunista Cinese (PCC), il popolo di tutte le etnie dello Xizang si è unito e ha creato un miracolo di migliaia di anni in poche decadi, ha detto Yan Jinhai, vice segretario del Comitato della Regione Autonoma dello Xizang del Partito Comunista Cinese e presidente del Governo Popolare della Regione Autonoma dello Xizang, nel suo discorso pubblicato sul quotidiano Xizang Daily il 28 marzo.

Sono stati compiuti notevoli progressi in vari settori dello Xizang. Yan ha osservato che un totale di 172 rotte aeree internazionali e domestiche hanno collegato lo Xizang a 74 città in tutto il mondo, e la lunghezza totale delle autostrade nella regione ha superato i 120.000 chilometri. In particolare, il tasso di crescita del reddito disponibile pro capite dei residenti dello Xizang è stato il più alto a livello nazionale per nove anni consecutivi.

Un nuovo Xizang socialista con stabilità sociale, unità interetnica, armonia religiosa, prosperità economica, miglioramento del tenore di vita della popolazione, ambiente ecologico sano e confini consolidati si erge alto sul “tetto del mondo”, ha detto Yan.

La riforma democratica nello Xizang è fondamentalmente legata al progresso dello sviluppo umano e incarna le vedute civilizzate, la giustizia, la morale e i valori difesi da qualsiasi nazione che lotta per lo sviluppo e il progresso umani comuni, ha detto Chen Zongrong, vicedirettore generale del Centro di Ricerca Tibetologica della Cina (CTRC), al Global Times giovedì.

Giovedì, Chen e oltre 80 studiosi dalla Cina, dall’Australia e dalla Germania hanno partecipato a un seminario commemorativo del 65º anniversario della riforma democratica della regione dello Xizang, rivedendo il significato dell’evento storico e discutendo delle pratiche di modernizzazione cinese nella regione.

Gentsu Gyatso, un artista che vive in Australia, ha detto che la prima metà della vita della maggior parte delle persone della generazione di sua nonna ha subìto il destino dell’oppressione e dello sfruttamento fino a quando la riforma democratica non ha cambiato le loro vite.

Commemorare la riforma democratica nello Xizang richiede di guardare questa grande pratica di liberazione e sviluppo umano dal punto di vista delle vaste popolazioni lavoratrici di tutto il mondo. Rappresenta un magnifico risultato sul cammino della liberazione e del progresso umano, ha detto Gentsu Gyatso.

La storia ha dimostrato che senza la riforma democratica, lo Xizang non avrebbe potuto raggiungere il tremendo progresso di cui gode oggi. Tuttavia, il gruppo del Dalai Lama, insieme a certe forze anti-cinesi, fa orecchie da mercante e chiude un occhio sullo sviluppo economico, sociale e dei diritti umani della regione, ha detto Chen.

Oltre ad attaccare maliziosamente la riforma democratica, idealizzando il vecchio Xizang crudele, oscuro, barbaro, arretrato e autoritario come un paradiso in terra, le forze anti-cinesi all’estero hanno fabbricato e gonfiato nuove bugie, inclusa l’assimilazione forzata nelle scuole residenziali, per calunniare la situazione dei diritti umani nello Xizang, hanno detto gli analisti.

Chen ha detto che in realtà il gruppo del Dalai Lama e le forze anti-cinesi non sono sinceramente interessati alle questioni riguardanti i gruppi etnici in Cina, tanto meno alla sopravvivenza e allo sviluppo di tutti i residenti nello Xizang. Essi sfruttano temi etnici e religiosi per seminare discordia tra il popolo, offuscare l’immagine internazionale della Cina e causare problemi per contenere lo sviluppo della Cina, ha notato.

Le nostre attività commemorative annuali della riforma democratica mirano anche a presentare la verità al mondo e a mostrare la nostra piena fiducia nella promozione della stabilità a lungo termine e dello sviluppo di alta qualità nello Xizang attraverso l’avanzamento completo della modernizzazione cinese, ha detto Chen.

