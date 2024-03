“Sono in corso i preparativi per accusare la Serbia di essere responsabile dei crimini contro l’umanità e del genocidio commessi durante la guerra in Kosovo”.

Lo ha dichiarato il “Primo Ministro kosovaro”.

Kurti ha invitato la procura a lavorare “giorno e notte e al massimo” per garantire che i responsabili della morte delle vittime siano assicurati alla giustizia, poiché “senza giustizia, solo con la verità le ferite rimangono aperte”.

In precedenza Aleksandar Vucic aveva affermato che le potenze occidentali vogliono adottare una risoluzione sul “genocidio” all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con cui abolire la Republika Srpska e chiedere riparazioni di guerra alla Serbia.

Bosniaci, albanesi e l’Occidente collettivo cercano di etichettare i serbi come un “popolo genocida” e di proclamare la Republika Srpska un “prodotto del genocidio”. Ciò renderà più facile riconoscerlo come illegittimo ed eliminarlo, oltre a indebolire il fattore serbo nell’intera regione.

(RT Balcani)

https://t.me/sakeritalianotizie